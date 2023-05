Kasy samoobsługowe to pułapka. Prawniczka ostrzega

Korzystając z nich trzeba być bardzo ostrożnym.

Kasa samoobsługowa może wciągnąć Cię w kłopoty

Sprawdź też:

Kasy samoobsługowe w polskich supermarketach są coraz popularniejsze, a polscy konsumenci korzystają z nich coraz chętniej. Za ich pomocą zakupy opłaca nawet moja 84-letnia babcia, która nie chce czekać w znacznie dłuższych kolejkach do klasycznych kas. Pomimo że urządzenia te działają lepiej praktycznie z roku na rok, korzystanie z nich jest obarczone pewnym, przed którym ostrzegają niektórzy prawnicy.Kasy samoobsługowe to znaczące ułatwienie dla osób robiących zakupy w sklepach, ale także spore ułatwienie dla oszustów i złodziei. Kasy samoobsługowe niestety da się w prosty sposób oszukać , z czym sklepy starają się walczyć poprzez montaż wysokiej klasy monitoringu. Problem polega na tym, że nawet uczciwa osoba opłacająca zakupy przy takim nowoczesnym urządzeniu może zostać oskarżona o oszustwo. Niektórzy prawnicy twierdzą wręcz, że korzystanie z takich kas toPrawniczka Lindsey Granados opowiedziała na TikToku o tym, że prowadziła już w Stanach Zjednoczonych naprawdę sporo spraw, w których jej klienci niesłusznie oskarżali byli o kradzieże. Niemal każdorazowo okazywało się, że winnym zamieszania były automaty samoobsługowe. Najczęściej nie skanowały one poprawnie produktów, wydając z siebie mimo wszystko charakterystyczne "piknięcie". Czasami konsumenci wkładali produkt do koszyka, a ten nie był rejestrowany. Z tego też powodu sama unika takich kas.Osobom korzystającym z kas samoobsługowych radzimy każdorazowoi sprawdzać czy przeskanowany towar faktycznie trafił na listę oraz czy został poprawnie odczytany. Wprawdzie ryzyko błędnego odczytu jest marginalne, ale może ono wystąpić, przysparzając potencjalnych problemów. Zwróćcie szczególną uwagę na rodzaj kas, jaki stosowany jest m.in. w sklepach Decathlon. W ich przypadku wystarczy włożyć towar do kosza, bez skanowania kodu.Oszuści na kasach samoobsługowych często nabijają tańszy towar, umieszczając w koszyku droższe produkty. W Polsce za taki proceder grozi karaŹródło: mat. własny, TikTok