Samochodem elektrycznym nie wjedziesz na prom. Pierwszy armator zdecydował

Prędzej czy później to musiało nastąpić.

Havila Kystruten zakazuje elektryków na promach

Być może pamiętacie gigantyczny pożar samochodowca z 2022 roku, na którym spłonęło wiele samochodów marek takich jak Porsche, Lamborghini i Bentley. Felicity Ace zatonął po bezskutecznej akcji mającej na celu ocalenie cennego ładunku. Przyczyn pożaru nie znamy do dziś, ale strażakom nie pomagały obecne na pokładzie i trudne w ugaszeniu samochody elektryczne. Teraz pierwszy armator zakazał wjazdu na promy samochodami elektrycznymi, a nawet hybrydami.Norweski armatorzakazał wjazdu samochodami elektrycznymi i hybrydowymi na wszystkie swoje promy z obawy o bezpieczeństwo pasażerów oraz przewożonego ładunku. Jest to o tyle dziwne, że nie dość, że Norwegia jest pierwszym europejskim krajem, w którym sprzedaje się zdecydowanie więcej aut elektrycznych niż spalinowych (65% elektryków, 14% hybryd w 2022 roku), to jeszcze sam armator do tej pory promował ekologiczne napędy i wprowadzał niskoemisyjne napędy hybrydowe do swojej floty.Według doniesień cytowanych przez serwis maritime-executive.com,przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną (Proactima AS) zdecydował, że załoga poradzi sobie z potencjalnym pożarem samochodu z silnikiem diesla przewożonego pokładu przy użyciu środków dostępnych na pokładzie. W przypadku pożaru samochodu elektrycznego skuteczne ugaszenie pożaru wymagałoby pomocy z zewnątrz, a taki pożar stanowiłby poważne zagrożenie zarówno dla statku, jak i dla jego pasażerów.