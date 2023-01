Ile kosztuje ładowanie samochodów elektrycznych w 2023? Policzyłem to i jestem przerażony

114 złotych za 100 km autostradą? Żaden problem.

Nowy cennik Greenway przy ładowaniu jednorazowym:

AC: 2,20 zł/kWh

2,20 zł/kWh DC < 100 kW: 3,40 zł/kWh

3,40 zł/kWh DC > 100 kW: 3,80 zł/kWh

AC: 1,95 zł/kWh

1,95 zł/kWh DC < 100 kW: 2,95 zł/kWh

2,95 zł/kWh DC > 100 kW: 3,25 zł/kWh

AC: 1,75 zł/kWh

1,75 zł/kWh DC < 100 kW: 2,3 zł/kWh

2,3 zł/kWh DC > 100 kW: 2,6 zł/kWh

AC: 1,6 zł/kWh

1,6 zł/kWh DC < 100 kW: 1,95 zł/kWh

1,95 zł/kWh DC > 100 kW: 2,2 zł/kWh

Nowy Fiat 500 42 kWh (max moc ładowania DC: 85 kW)

(max moc ładowania DC: 85 kW) Tesla Model 3 Long Range Dual Motor ( max moc ładowania DC: 200 kW)

( moc ładowania DC: 200 kW) Mercedes EQC 400 ( max moc ładowania DC: 112 kW)



Nowy Fiat 500. | Źródło: Fiat Nowy Fiat 500. | Źródło: Fiat

Koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym ładowanym na Orlen Charge i Greenway

Ładowanie na Orlen Charge:

Nowy Fiat 500 42 kWh - 2,89 zł/kWh x 13 = 37,57 złotych

- 2,89 zł/kWh x 13 = 37,57 złotych Tesla Model 3 Long Range DM - 2,89 zł/kWh x 20 = 57,80 złotych

- 2,89 zł/kWh x 20 = 57,80 złotych Mercedes EQC 400 - 3,19 zł/kWh x 30 = 95,7 złotych

Ładowanie na Greenway (jednorazowe):

Nowy Fiat 500 42 kWh - 3,40 zł/kWh x 13 = 44,2 złotych

- 3,40 zł/kWh x 13 = 44,2 złotych Tesla Model 3 Long Range DM - 3,80 zł/kWh x 20 = 76 złotych

- 3,80 zł/kWh x 20 = 76 złotych Mercedes EQC 400 - 3,80 zł/kWh x 30 = 114 złotych (!!!)

Ładowanie na Greenway (Energia Standard):

Nowy Fiat 500 42 kWh - 2,95 zł/kWh x 13 = 38,35 złotych

- 2,95 zł/kWh x 13 = 38,35 złotych Tesla Model 3 Long Range DM - 3,25 zł/kWh x 20 = 65 złotych

- 3,25 zł/kWh x 20 = 65 złotych Mercedes EQC 400 - 3,25 zł/kWh x 30 = 97,5 złotych

Koszt ładowania elektryka - podsumowanie

Orlen Charge:

Nowy Fiat 500 42 kWh - 37,57 złotych za 100 kilometrów

- 37,57 złotych za 100 kilometrów Tesla Model 3 Long Range DM - 57,80 złotych za 100 kilometrów

- 57,80 złotych za 100 kilometrów Mercedes EQC 400 - 95,7 złotych za 100 kilometrów

Greenway (Energia Standard):

Nowy Fiat 500 42 kWh - 38,35 złotych za 100 kilometrów

- 38,35 złotych za 100 kilometrów Tesla Model 3 Long Range DM - 65 złotych za 100 kilometrów

- 65 złotych za 100 kilometrów Mercedes EQC 400 - 97,5 złotych za 100 kilometrów

Wnioski?

Źródło: OrlenNa Greenway stawki są inne, a ceny różnią się w zależności od tego, czy ktoś ma abonament czy nie.Abonament Energia Plus opłaca się od ładowaniamiesięcznie na szybkich ładowarkach DC. Abonament Energia Max wygląda kusząco przy ładowaniumiesięcznie na ładowarkach DC < 100 kW lubmiesięcznie na ładowarkach DC > 100 kW.Pod uwagę postanowiłem wziąć trzy samochody. Dobór jest nieprzypadkowy, bowiem mamy tu najpopularniejszego miejskiego elektryka, popularny model "uniwersalny" w relatywnie dobrej cenie oraz coś z segmentu premium.Zużycie energii zależy oczywiście od tego, jak użytkuje się dany samochód. Przyjmijmy zatem uczciwie, zgodnie z uśrednionymi wynikami z testów, że Fiat 500 będzie zużywał w mieście, Tesla Model 3 w cyklu mieszanym zużyje, a Mercedes EQC w jeździe autostradowej zużyje. Przez "jazdę autostradową" rozumiem poruszanie się z przepisową prędkością 140 km/h, nie 120 km/h i nie 200 km/h. I nie mówcie mi, że można wolniej, żeby oszczędzać prąd, błagam. Nikt nie kupuje Mercedesa EQC, żeby wlec się 90 km/h na szybkiej trasie.PS wiem, że w zimie o takich wartościach zużycia można pomarzyć, ale załóżmy, że temperatura jest na plusie., ale chcę, abyście mieli na nie jasne spojrzenie.Pozostałe kalkulacje jednorazowego tankowania na Greenway odpuściłem - każdy wie ile jeździ w skali miesiąca, jaki abonament by wybrał i ile by go kosztowało tankowanie. Tutaj zabawę zostawiam Wam.Mercedes EQC 400. | Źródło: Mercedes-BenzMam świadomość, że powyższe wartości to pewne uproszczenie, bo moc ładowania jest zmienna w czasie i najczęściej będzie niższa od maksymalnej, ale jakieś wartości trzeba było przyjąć.Na pewno jednorazowe ładowanie na Greenway nie ma sensu. Lepiej mieć pakiet Energia Standard, zerowy abonament i nie przepłacać. W innym wypadku przejechanie 100 km samochodem takim jak Mercedes EQC 400 z prędkością autostradową będzie wydatkiem przekraczającym 100 złotych za 100 kilometrów. Pamiętam jak kiedyś miałemi płaciłem 100 złotych za 100 kilometrów, ale ona paliła średnio 18 litrów benzyny na 100 kilometrów. No tak, paliwo było nieco tańsze, ale... wciąż lekko się uśmiecham, gdy o tym pomyślę.Jak widać osoby jeżdżące często powinny rozważyć abonament Greenway. Bez niego ceny na Greenway i Orlen są podobne i... ocenę tego, czy są wysokie pozostawiam Wam. Pokrótce przypomnę, już bez wyliczeń, ile kosztuje przejechanie 100 km poszczególnymi elektrykami w tej tańszej opcji:Tanio? Sami oceńcie. Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 280 KM pali mi przy prędkościach autostradowych 8-9 litrów benzyny na 100 km.W mieście potrafi spalić 13-14 litrów na 100 kilometrów. Przyjmując cenę za litr w wysokości 6,50 złotych, koszt przejechania 100 km autostradą wynosi jednak 52-58,50 złotych. To cena mniejsza lub zbliżona do tego, co zapłacić musiałbym za ładowanie Tesli Model 3 LR i znacznie mniejsza od Mercedesa EQC 400, który wprawdzie jest SUV-em, ale oferującym zbliżony poziom komfortu. Oczywiście w mieście koszt przejechania 100 km będzie niebagatelnie wyższy od ceny ładowania Fiata 500, ale porównanie takie nie ma sensu.Alfa Romeo Giulia Veloce Ti. | Źródło: Alfa RomeoBenzynowy Fiat 500 spali w mieście w zależności od stylu jazdy ok. 5 litrów / 100 km. To wydatek rzędu 32,50 złotych na 100 kilometrów. Mniej niż kosztuje ładowanie Fiata 500 na Orlen Charge i Greenway w zaprezentowanej wyżej opcji. Zakładam jednak, że elektryczny Fiat 500 będzie najczęściej ładowany w domu, za znacznie mniejsze pieniądze.Każdy wyciągnie własne. Dla mnie są oczywiste. Ładowanie samochodu elektrycznego opłaca się przede wszystkim posiadaczom domów z odpowiednimi warunkami do ładowania, najlepiej w miarę szybkiego. Ładowanie elektryków na stacjach ładowania jest coraz droższe i zrównuje się z ceną tankowania samochodu benzynowego. To bardzo niedobrze biorąc pod uwagę to, że samochody elektryczne są dużo droższe od spalinowych odpowiedników.Zapewne wielu z Was myśli, że jestem przeciwnikiem elektromobilności. Nic bardziej mylnego. Mając dom z już założoną fotowoltaiką z chęcią poużytkowałbym małego elektryka do jazdy po mieście. Ładowałbym go wyłącznie w domu... A przynajmniej do kolejnej podwyżki cen prądu w 2024 roku, która według wszelkich doniesień będzie bardziej dotkliwa niż tegoroczna, a limit ochronny na poziomie 2000 kWh z niską stawką gwarantowaną może nie zostać utrzymany.Ciekaw jestem opinii zwłaszcza użytkowników samochodów elektrycznych. Co myślą na temat podwyżek kosztów ładowania? Jak zapatrują się na ceny prądu prognozowane na 2024 rok? Czy często ładują swoje auta na publicznych ładowarkach?Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Canva Pro