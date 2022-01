Latający samochód Słowaków gotowy do masowej produkcji. AirCar z certyfikatem EASA

Latające samochody coraz bliżej produkcji.

Słowacki AirCar - latający samochód

Nie dalej jak wczoraj Aleksander przybliżał Wam temat latających taksówek , szczegółowo opisując inwestycje poszczególnych gigantów w ten właśnie rodzaj transportu. Podczas gdy polski narodowy samochód elektryczny Izera wciąż jest w powijakach i nie wiadomo w ogóle, czy jego produkcja dojdzie do skutku , powody do radości mają Słowacy. Latający samochód AirCar otrzymał certyfikat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), co daje zielone światło do masowej produkcji.W połowie ubiegłego roku AirCar wykonał udany przelot między dwoma lotniskami na dystansie 75 kilometrów - z Bratysławy do Nitry. Potrzebował na to 30 minut. Jego twórcy zapewniali wtedy, że konstrukcja wykorzystująca specjalne zaprojektowany silnik od BMW o pojemności 1,6 litra, jest w stanie pokonać dystans nawet 1000 kilometrów na wysokości około 2500 metrów. Jak się okazuje projekt potraktowano szalenie poważne, czego efektem jest certyfikat EASA.AirCar do trybu lotniczego i w drugą stronę przechodzi w czasie zaledwie 2 minut i 15 sekund. Pojazd przenosi w powietrzu maksymalnie dwie osoby o masie nieprzekraczającej 200 kilogramów. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 170 kilometrów na godzinę. Do kierowania nim w powietrzu niezbędna jest licencja pilota.