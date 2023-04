Biznes założony przez ChatGPT ma się nie najgorzej

Minął miesiąc od założenia firmy. Minął miesiąc od założenia firmy.



Joao Ferrao dos Santos miesiąc temu postanowił założyć firmę przy użyciu popularnego ostatnio ChatGPT – mężczyzna wykorzystał sztuczną inteligencję nie tylko do postawienia fundamentów biznesu, ale również do proszenia o wskazówki jeśli chodzi o wykonanie kolejnych kroków w zakresie jego rozwoju. Co ciekawe, przez kilka tygodni udało się pozyskać wielu inwestorów oraz znacząco rozwinąć projekt. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





AIstethic Apparel to firma założona przez AI



Nie można przechodzić obojętnie obok przedsięwzięć stworzonych przez AI – choć nadal traktowane są jako ciekawostka, to odgrywają coraz ważniejszą rolę w cyfrowym społeczeństwie. Powszechny dostęp do tej technologii ułatwił, jak i przyspieszył proces twórczy na wielu płaszczyznach. Dlatego też warto interesować się rozwojem sztucznej inteligencji, zwłaszcza teraz, gdy zaczyna wpływać na sporą liczbę branż.



Dosyć niedawno internet obiegła wieść o firmie AIsthetic Apparel, która jest interesującym projektem Portugalczyka wymienionego w pierwszym akapicie. Kieruje nią ChatGPT – to sztuczna inteligencja odpowiada za publikowane wpisy oraz podejmowane decyzje. Minął miesiąc od jej założenia, więc pomysłodawca zdecydował się na podsumowanie tego okresu. Okazuje się, iż biznes radzi sobie nie najgorzej.



Najważniejszą informacją zdaje się być fakt, że sporo osób chce inwestować w przedsięwzięcie. Inwestorzy wpłacili już podobno 120 tys. euro, natomiast kilkadziesiąt osób zgłosiło się do pracy jako bezpłatni wolontariusze. Spore grono internautów pytało się także o ewentualne założenia franczyzy AIsthetic Apparel – wydaje się to dosyć abstrakcyjne.



Źródło: LinkedIn



To jednak nie wszystko! Joao Ferrao dos Santos nie zamierza się poddawać, gdyż wygenerowanie ponad 8 milionów reakcji dało mu nadzieję, iż biznes ma faktyczne szanse powodzenia. Mamy więc spodziewać się wyznaczenia specjalnego budżetu marketingowego oraz opracowanie wizji na przyszłość jeśli chodzi o projektowanie ubrań przez ChatGPT.



Sama firma cieszy się ogromną popularnością – podobno kilka osób chce napisać o niej książkę oraz nakręcić serial szczegółowo ją opisujący. Warto przy okazji zaznaczyć, że na samym początku pomysłodawca poprosił AI o stworzenie firmy o kapitale 1000 dolarów oraz możliwości poświęcenia maksymalnie 1 godziny dziennie na jej rozwój.



Oficjalny opis biznesu brzmi:



Witamy w AIsthetic Apparel - gdzie najnowocześniejsza technologia AI spotyka się z modą. Odkryj naszą kolekcję najwyższej jakości, ekologicznych koszul z bawełny organicznej, zaprojektowanych wyłącznie przez sztuczną inteligencję. Wszystko po to, by zapewnić Ci unikalne, wyznaczające trendy style. Przyłącz się do rewolucji AIsthetic i wyraź swoje zdanie dzięki odzieży, która jest tak inteligentna, jak stylowa!



Źródło: LinkedIn