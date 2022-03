Szef Roskosmosu: USA rozważają odłączenie Rosji od GPS

Co to oznacza?

Rosja odłączona od GPS?

"Czy wiesz, że w ramach sankcji Stany Zjednoczone rozważają możliwość odłączenia Federacji Rosyjskiej od GPS? Wiesz o tym? Taki ruch jest rozważany"

GPS to jeden z wielu systemów - trzeba o tym pamiętać

Dmitrij Rogozin to wicepremier Rosji, odpowiedzialny za przemysł obronny i kosmiczny. Znany zwłaszcza ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, wygłaszanych za pośrednictwem Twittera, ogłosił właśnie, że Stany Zjednoczone planują odłączenie Rosji od popularnego systemu globalnej nawigacji satelitarnej GPS.Stany Zjednoczone w ramach nowego, rozszerzonego pakietu sankcji mogą odłączyć Rosję od systemu nawigacji satelitarnej GPS - powiedział w sobotę dyrektor generalny Roskosmosu, Dmitrij Rogozin.- powiedział Rogozin podczas wizyty w Progress Rocket and Space Center (RCC).Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przestała współpracować z organizacją Roskosmos w ramach wspólnej misji ExoMars . Projekt zakłada wysłanie łazika badawczego na Marsa.Wbrew obiegowej opinii system GPS nie jest jedynym systemem lokalizacji satelitarnej, a po prostu tym najpopularniejszym. Nazwą "GPS" zwyczajowo (i błędnie) określa się zazwyczaj zbiór wszystkich systemów nawigacji satelitarnej (GNS). Oprócz GPS, systemu nawigacji satelitarnej, stworzonego przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, na świecie działają m.in. systemy Galileo (europejski), Beidou (chiński), GLONASS (rosyjski). Nie wszystkie urządzenia obsługują łączność z wszystkimi wyżej wymienionymi systemami.Co brak GPS oznaczałby dla Rosjan? Tak naprawdę nic wielkiego, bowiem Rosjanie korzystają nie tylko z GPS, ale też swojego własnego systemu nawigacji GLONASS oraz chińskiego Beidou. Być może wskazania nawigacji w niektórych regionach Rosji byłyby nieco gorsze, to wszystko.Źródło: Roskosmos