Wi-Fi 7 przyśpieszy internet. Jakie prędkości oferuje nowy standard?

Urządzenia z Wi-Fi 7

W listopadzie 2021 roku firma MediaTek poinformowała, że zaprezentuje możliwości standardu Wi-Fi 7 w trakcie targów Consumer Electronics Show 2022 w Las Vegas. Jak zapowiedziano, tak uczyniono i podczas CES świat mógł zobaczyć efektowny pokaz Wi-Fi 7 Filogic . Możliwości Wi-Fi 7 są doprawdy imponujące i za chwilkę Wam je przedstawię. Dziś kluczową informacją jest to, że marka Qualcomm właśnie ogłosiła dostępność platform Networking Pro o przepustowości do 33 Gb/s.Jeżeli kolejni producenci prezentują swój sprzęt Wi-Fi 7 (802.11be), to możecie być pewni, że za jakiś czas skorzystają z niego pierwsi konsumenci. Sieciowe kontrolery Qualcomm Networking Pro Series 3. generacji obsługują kanały do 320 MHz, od 6 do 16 strumieni i transfer danych z prędkością do 33 GB/s. W domach przeciętna przepustowość to zaledwie około 1 Gb/s i to przy naprawdę dobrych warunkach.