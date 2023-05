Dubaj buduje własny księżyc. Będzie pełnił kilka funkcji

Kolejny ambitny projekt z Półwyspu Arabskiego.

Replika Księżyca w Dubaju

"Mamy największą markę na świecie"

"Osiem miliardów ludzi zna naszą markę, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy budowy"

Na Półwyspie Arabskim powstają ambitne inwestycje, o jakich nawet nie śni się w całej reszcie świata. W Arabii Saudyjskiej na polecenie księcia koronnego Muhammada ibn Salmana ibn Abd al-Aziza Al Su’uda budowane jest na przykład długie na 170 kilometrów, wysokie na 500 metrów i szerokie na zaledwie 200 metrów miasto przyszłości o nazwie The Line . I tak, prace trwają . Podobnych inwestycji jest więcej, a wiele z nich ma miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju zostanie zbudowana, pełniąca użyteczną funkcję.Kanadyjski przedsiębiorca Michael Henderson planuje zbudowanie w Dubajuna szczycie 30-metrowego budynku. Projekt o nazwie, omawiany na targach Arabian Travel Market, wyceniany jest na 5 miliardów dolarów i ma przy okazji pełnić rolę luksusowego hotelu. Chętnych na wakacje lub nawet zakup prywatnych pokoi z pewnością nie zabraknie.- zażartował Henderson w rozmowie The Associated Press, nawiązując do faktu, że marką jest Księżyc jako ciało niebieskie.- dodał.MOON ma świecić w nocy - nie światłem odbitym jak prawdziwy Księżyc, a za sprawą odpowiedniej iluminacji. Ta może nie podobać się okolicznym mieszkańcom. Plany budowy podobnej konstrukcji o nazwie MSG Sphere w Londynie, drugiej po tej w Las Vegas, zostały wstrzymane po tym, jak mieszkańcy zaprotestowali przeciwko znacznemu zanieczyszczeniu światłem i zakłóceniom, jakie spowodowałaby budowa.