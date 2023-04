Auta elektryczne z zakazem wjazdu na wybrane parkingi. Nie chodzi o pożary

Zamiast przywilejów - zakazy.

Samochód elektryczny - kolejne zakazy?

Jakiś czas temu zwracaliśmy uwagę na poważny problem związany z samochodami elektrycznymi , który nie jest przedmiotem zbyt wielu dyskusji: ich masę. Wygląda jednak na to, że wraz ze wzrostem liczby elektryków na światowych drogach kwestia ta zaczyna być dostrzegana. Już wkrótce użytkownicy aut zasilanych bateriami mogą zostać objęci ograniczeniami wjazdu na wielopoziomowe parkingi - i to właśnie ze względu na, a nie tylko ewentualne trudności w ugaszeniu auta w razie wystąpienia pożaru.Niektórzy armatorzy przestali wpuszczać samochody elektryczne na promy . Nie chcą, aby ich jednostki podzieliły los samochodowca Felicity Ace , który zatonął w marcu 2022 roku wskutek pożaru. Elektryki nie mogą z tego samego powodu wjeżdżać na niektóre parkingi podziemne oraz parkować w obrębie wybranych garażów wielostanowiskowych, należących do wspólnot mieszkaniowych. Do grona parkingów "zakazanych" niebawem mogą dołączyć parkingi wielopoziomowe.Eksperci w Wielkiej Brytanii obawiają się, że duża masa samochodów elektrycznych może spowodować zawalanie się starych parkingów. Według raportu przygotowanego przez The Telegraph inżynierowie w tym kraju twierdzą, że w trybie pilnym trzeba zająć się modernizacją istniejących parkingów, aby poprawić ich nośność. Należy to zrobić zanim elektryków przybędzie na drogach. Do tego czasu trzeba rozważyć ograniczenia w poruszaniu się nowoczesnych aut po wybranych parkingach do momentu ich modernizacji.