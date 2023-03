Daniel Obajtek i Orlen chcą zbudować 10 tys. ładowarek dla aut elektrycznych

Ambitne plany Grupy Orlen.

Aktualizacja strategii Grupy ORLEN do 2030 roku to odpowiedź na aktualne wyzwania dla naszego regionu, gwarantująca rozwój i bezpieczeństwo. Budowa koncernu multienergetycznego daje nam siłę, by budować lepszą, zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń https://t.co/CAMfYbK1C9 pic.twitter.com/kv0aJtMDUN — ORLEN (@PKN_ORLEN) February 28, 2023

Nowe ładowarki Orlen Charge

"Połączenie PKN ORLEN, Energi, Grupy LOTOS oraz PGNiG w jeden, silny koncern otwiera przed nami nowe, ogromne możliwości rozwoju i pozwala jeszcze szybciej dokonywać zmian, na których skorzystają wszyscy Polacy. Kryzys energetyczny, jeszcze przed wojną w Ukrainie, pokazał, że od transformacji nie ma odwrotu, a rosyjska inwazja tylko potwierdziła, że odejście od paliw kopalnych jest koniecznością. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze cele. Teraz przyspieszamy. Zainwestujemy około 320 mld zł, w tym w zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla Polski i regionu Europy Środkowej. Na zielone inwestycje, które zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych, przeznaczymy aż 40% planowanych nakładów. Realizacja tych ambitnych, ale realnych celów zapewni stabilne zyski Grupie ORLEN, którymi chcemy dzielić się z akcjonariuszami. Efektem naszych działań będzie też wzrost gospodarczy i powstawanie tysięcy nowych miejsc pracy. Będziemy działać międzynarodowo, jednak nie tracąc z oczu Polski lokalnej. Wykorzystamy duży potencjał polskiego rolnictwa, zacieśniając współpracę z rolnikami w zakresie produkcji biogazu. Efektem zrealizowanej strategii będą stabilne dostawy czystej energii w akceptowalnych dla Polaków cenach"

Opublikowaliśmy zaktualizowaną strategię Grupy ORLEN do 2030 roku. To symboliczne zakończenie kilkuletniego etapu połączeń z wiodącymi firmami energetycznymi. Transformacja energetyczna stanie się fundamentem rozwoju gospodarczego i zwiększania bezpieczeństwa Polski i regionu pic.twitter.com/GF8aYjZpbD — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 28, 2023

Liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce wciąż jest niewielka. Na każde 100 kilometrów dróg przypada w naszym kraju zaledwie 0,7 ładowarki. Dla porównania, w Holandii jest ich 64, a w Niemczech 26. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, zapowiedział właśnie, że Grupa Orlen planuje zbudować 10 tysięcy ładowarek Orlen Charge i zrobić to także poza granicami Polski. To część większej strategii o nazwie ORLEN 2030.Aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 roku zakłada stworzenie co najmniej 3,5 tysiąca stacji ładowania w Europie Środkowej. Co ciekawe, planuje się mocno stawiać na rozbudowę za granicą, gdzie elektryki są po prostu popularniejsze. Kolejne ładowarki staną przede wszystkim w Polsce, Niemczech i Czechach. Co szalenie interesujące, jeszcze dwa lata temu w tym samym czasie chciano postawić zaledwie ok. 350 takich stacji ładowania.Dodatkowo, strategia zakłada także rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.Na realizację strategicznych projektów Grupa Orlen chce przeznaczyć około 320 miliardów złotych do końca tej dekady. Jednocześnie długofalowym projektem jest neutralność emisyjna do 2050 roku.– mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.Zobaczymy, w jaki sposób rzeczywistość zweryfikuje ambitne plany.Źródło: Orlen