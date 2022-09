Ogłoszono okres zagrożenia na rynku mocy. Czy Polakom grożą przerwy w dostawach prądu?

Polacy nie mają jednak powodów do większych obaw.

W tym roku bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce. Niestety, wygląda na to, że ta zima może przebiegać inaczej niż analogiczny okres w poprzednich sezonach. Szalejące ceny węgla oraz problemy z jego dostawami, niepewny status dostaw gazu i korzystania z rezerw już we wrześniu, aż wreszcie powtarzające się wątpliwości związane z potencjalnymi blackoutami , czyli przerwami w dostawach prądu. Nie ma sensu panikować, ale sytuacja jest trudna. Pokazuje to dobitnie ogłoszony dziś przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz pierwszy w historii okres zagrożenia.Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały dziś komunikat ogłaszający okresy zagrożenia. Przypadają one na godzinybieżącego roku. Okres zagrożenia dotyczy sytuacji, w którym rezerwy mocy w systemie energetycznym okazują się zbyt niskie. To właśnie dziś elektrownie zgłosiły częściowe ubytki mocy. Dlaczego? Być może oszczędzają węgiel na zimę.- głosi komunikat.

Okres zagrożenia nie jest sygnałem do paniki

Ogłoszenie dotyczące okresu zagrożenia 23.09.2022. | Źródło: PSEPSE swoim komunikatem potwierdza, że rezerwy mocy skurczyły się na tyle, że teoretycznie istnieje pewne zagrożenie przerwania dostaw energii do odbiorców. Jest to sygnał dla elektrowni z podpisanymi umowami mocowymi do dostarczenia zakontraktowanej mocy. Jednocześnie, na wezwanie operatora pobór energii będą musiały zredukować przedsiębiorstwa, które zawarły uprzednio stosowne umowy.Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator polskiego systemu energetycznego, dąży do tego, aby mieć w zapasieplanowanego zapotrzebowania krajowego na moc.Na szczęście dlakomunikat- to co najwyżej niepokojący znak. Nie spodziewajcie się żadnych wyłączeń w swoich domostwach i bądźcie spokojni.Źródło: PSE