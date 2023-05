Nie uwierzycie, ale WhatsApp stał się bezpieczniejszym komunikatorem

Nowa funkcja to punkt dla prywatności użytkowników. Nowa funkcja to punkt dla prywatności użytkowników.



WhatsApp zyskał właśnie funkcję, która na pewno spodoba się użytkownikom ceniącym swoje bezpieczeństwo oraz prywatność prowadzonych konwersacji. Mogą oni od teraz blokować wybrane czaty – interakcja z nimi wymagać będzie m.in. weryfikacji danych biometrycznych. Dzięki temu zwiększona zostanie pewność, że nikt postronny nie ujrzy „najbardziej intymnych rozmów”. Przyjrzyjmy się nowości nieco bliżej, bo prezentuje się naprawdę ciekawie.





Blokada czatu to ciekawa nowość na WhatsAppie



Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie mamy prawdziwy zalew informacji o zielonym komunikatorze. WhatsApp zyskuje bowiem naprawdę sporo interesujących rozwiązań – mowa tu chociażby o opcji edytowania wiadomości czy usprawnieniach zaimplementowanych do systemu ankiet. Platforma boryka się również z problemami, bowiem konsumenci zaczęli zgłaszać wykorzystywanie mikrofonu w tle bez ich wiedzy. Meta obiecuje jednak, iż jest to wyłącznie niewinny błąd po stronie Google.



Teraz chce to najwyraźniej odkręcić poprzez wdrożenie rozwiązania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa/prywatności. Ogłoszona właśnie „blokada czatu” to zupełnie nowa funkcja pozwalająca „chronić najbardziej intymne rozmowy dzięki dodatkowemu poziomowi zabezpieczeń”. Na czym to dokładnie polega? Już tłumaczymy.



Osoba decydująca się na zablokowanie konkretnego czatu tak naprawdę pozbędzie się go ze skrzynki odbiorczej. Trafi on do oddzielnego folderu, do którego dostęp można uzyskać wyłącznie za pomocą hasła do urządzenia bądź danych biometrycznych pokroju odcisku palca czy skanu twarzy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ukrycie zawartości czatu w m.in. powiadomieniach push. To naprawdę przemyślane rozwiązanie mogące okazać się przydatne dla pokaźnej grupy internautów.



Źródło: WhatsApp



Jeśli więc chcecie ukryć konwersacje z konkretnymi kontaktami, to teraz stało się to możliwe. Wystarczy tylko kliknąć nazwę znajomego (bądź grupy), a następnie wybrać nową pozycję z rozwijanego menu. Oczywiście istnieje również możliwość ujawnienia czatu – w tym celu należy powoli pociągnąć palcem w dół w skrzynce odbiorczej i wprowadzić hasło/dane biometryczne.



Przy okazji zapowiedziano już liczne usprawnienia do wyżej opisanej funkcji. Nadejdzie blokada dla urządzeń towarzyszących i możliwość tworzenia niestandardowego hasła dla czatów. Teraz bowiem można użyć wyłącznie tego, które jest używane do telefonu, co może wzbudzać pewne obawy.



Nowość powinna być już dostępna dla wszystkich użytkowników WhatsAppa. Sprawdźcie więc dostępność aktualizacji – jeśli jeszcze jej u siebie nie widzicie, to musicie wytrzymać kilka dni.



Źródło: WhatsApp / Zdjęcie otwierające: pexels.com