iOS 17 nie doczeka się większych zmian. Dlaczego?

Apple ma skupić się na czym innym.

Apple na ostatniej prostej ze swoimi nowymi okularami





Mark Gurman znów ma dla nas informacje ze stajni Apple. Tym razem źródła dziennikarza Bloomberga donoszą, iż w 2023 roku Apple nie skupi się na rozwoju swojego mobilnego oprogramowania. Zamiast tego firma ma zająć się “xrOS”, czyli oprogramowaniem przeznaczonym dla gogli do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.Te miałyby zadebiutować jeszcze na wiosnę tego roku. Czy tak się faktycznie stanie?Gurman zwraca uwagę, że finalnie w 2023 roku oprogramowanie iOS 17, iPadOS 17 czy też macOS 14 mogą mieć mniej nowych funkcjonalności niż byśmy się tego spodziewali. Szkoda, bo wydawało się, że już iOS 16 przyniósł mało zmian (umówmy się, nowy ekran blokady to nie jest jakiś super feature). Jeśli te plotki się potwierdzą, to nie zdziwię się, jeśli użytkownicy i klienci firmy Tima Cooka będą zawiedzeni.