Menu Start to teraz narzędzie do serwowania reklam i rekomendacji

Dramat.

Dokładnie 11 listopada ostrzegałem Was, że w menu Start Windows 11 pojawi się jeszcze więcej reklam , których nie będzie się dało wyłączyć. Zmiany testowane przez uczestników programu Windows Insider okazują się być szerzej zakrojone, niż wcześniej się wydawało. O ile pierwotnie uważano, że Microsoft ograniczy się wyłącznie do reklamowania własnych usług i aplikacji, takich jak na przykład Konto Microsoft i OneDrive, wygląda na to, że firma z Redmond wciśnie tam reklamy każdego podmiotu, który za to odpowiednio zapłaci.Microsoft sztukę irytowania użytkowników systemu Windows opanował do perfekcji. Najpierw namolne reklamowanie przeglądarki Microsoft Edge jako rzekomo lepszej od Google Chrome . Później zachęty do zaktualizowania systemu Windows 10 do Windows 11 za darmo . W styczniu gruchnęła wiadomość, że reklamy zagoszczą w eksploratorze plików , a teraz wiemy już, że w tablicę ogłoszeniową zamieni się też menu Start.W najnowszym przykładzie zaprezentowanym przez Microsoft, witryny Etsy i Twitter są promowane jako "witryny często odwiedzane przez innych" w sekcji menu Start poświęconej rekomendacjom. Firma tłumaczy to w następujący sposób: