Jak zainstalować Windows 11 za darmo?

To naprawdę proste.

Popularność Windows 11 rośnie. Według najnowszych, grudniowych danych, pochodzących z ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na Steam, z systemu tego korzysta ok. 10,15% wszystkich użytkowników Windowsa. Przyrost względem listopada 2021 roku jest imponujący i sięga nawet około 7-8% udziałów. Mimo to trudno powiedzieć, aby konsumenci rzucili się na Windows 11 jak na świeże bułeczki. Po części wynika to zapewne ze strachu przed nowym i niechęcią do zmieniania przyzwyczajeń, jednakże po części stanowi to efekt... niewiedzy. Windows 11 można zainstalować za darmo, o czym nie wie całkiem spore grono osób użytkujących Windows 10. Oto, jak przeprowadzić bezpłatne ulepszenie.Windows 11 najłatwiej jest zainstalować na komputerze, który spełnia minimalne wymagania tego systemu. Microsoft podaje, iż do sprawnej obsługi Windows 11 wystarczy sprzęt wyposażony w 2 rdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, 4 GB RAM-u, karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 12 oraz 64 GB lub więcej przestrzeni na dane. Lista wymogów technicznych jest nieco dłuższa.Komputer powinien posiadać moduł TPM 2.0, oferować uruchamianie w trybie UEFI oraz tryb Secure Boot. Nie wiesz czy Twój komputer spełnia te wymagania? Nie przejmuj się, są od tego oficjalne programy. Pobierz i uruchom oficjalne narzędzie PC Health Check - jego uruchomienie będzie niezbędne przed rozpoczęciem procesu instalacji.Windows 11 za darmo przysługuje każdemu posiadaczowi legalnej kopii Windows 10 Sprawdź, czy aktualizacja Windows 11 jest gotowa dla Twojego komputera. W tym celu kliknij prawym przyciskiem na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie kliknij w przycisk "Sprawdź aktualizację". Jeżeli aktualizacja jest dostępna dla Twojego komputera, ujrzysz taki oto komunikat.

"Na tym komputerze osobistym można uruchomić system Windows 11.

Dobra wiadomość — Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe systemu Windows 11. W tej chwili nie możemy jeszcze podać konkretnej daty jego dostępności."

Bezpłatny Windows 11 z pendrive'a

Instalacja Windows 11 na niewspieranym urządzeniu (niezalecana przez Microsoft)

AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Źródło: mat. własnyJeśli zainstalowałeś wcześniej program PC Health Check, może być konieczne jego uruchomienie i ponowne sprawdzenie dostępności aktualizacji. Widzisz u siebie powyższy komunikat? Świetnie, kliknij na "Sprawdź, czy jest gotowa do zainstalowania". Teraz wyświetlony zostanie taki monit:Źródło: mat. własnyPrzed podjęciem decyzji o bezpłatnym uaktualnieniu do Windows 11 zrób kopię zapasową wszystkich najważniejszych danych.najlepiej nie trzymaj niczego na pulpicie i ważne pliki przesuń na partycję inną niż systemowa - tak na wszelki wypadek.Kliknij na przycisk "Pobierz i zainstaluj", a następnie "Zaakceptuj i zainstaluj". System rozpocznie pobieranie aktualizacji do systemu Windows 11.proces może zostać przerwany w trakcie, jeśli na przykład aktualizator wykryje, że dysk systemowy korzysta ze standardu MBR zamiast GPT. Wtedy oczom Twoim może ukazać się taki komunikat:Źródło: mat. własnyW takim wypadku należało będzie anulować instalację i spróbować zainstalować Windows 11 "na czysto", z pendrive'a, formatując uprzednio dysk, na którym chce się zainstalować nową wersję oprogramowania.Alternatywną metodą instalacji jest zainstalowanie Windows 11 na czysto. Jest to opcja o wiele lepsza od uaktualnienia z poziomu OS-u i rekomendowana przez Microsoft. Przedstawiciele firmy z Redmond podają, że dzięki niej można uniknąć niektórych błędów. Do wykonania tego rodzaju instalacji potrzebujesz narzędzia Windows 11 Media Creation Tool , pendrive'a o pojemności 8 GB lub większej oraz klucza aktywującego z systemu Windows 10.Wystarczy, że pobierzesz narzędzie Windows 11 Media Creation Tool, uruchomisz je, zaakceptujesz zasady użytkowania i pobierzesz najnowszą wersję systemu. W dalszym kroku powinieneś zadecydować o, po uprzednim włożeniu pendrive'a do portu USB w komputerze., postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie i... musi się udać!Firma Microsoft zaleca, aby nie instalować systemu Windows 11 na urządzeniu, które nie spełnia minimalnych wymagań systemowych Windows 11. Jeśli mimo tego chcesz to zrobić, możesz utworzyć odpowiednie wartości klucza rejestru i pominąć sprawdzanie pod kątem modułu TPM 2.0 (wymagany jest co najmniej moduł TPM 1.2) oraz wykorzystywanego procesora. Metodę zalecamy zaawansowanym użytkownikom, którzy powinni umieć obsługiwać edytor rejestru.Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetupUtwórz wpis REG_DWORD o nazwieZmień jego wartość na 1jeśli nie wiesz skąd wziąć klucz systemu Windows 10, przeczytaj ten wpis: Jak odzyskać klucz systemu Windows 10? Wykorzystaj te proste triki Źródło: mat. własny