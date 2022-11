NVIDIA wydała ważną aktualizację firmware dla kart RTX 4090 i RTX 4080

Musisz pobrać ten program.

NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool

Jak zainstalować program, jeśli obraz nie pojawia się po wczytaniu systemu?

Upewnij się, że używasz najnowszego SBIOS od dostawcy płyty głównej. Jeżeli nie, zaktualizuj go.

Zmień tryb rozruchu z UEFI na Legacy/CSM

Uruchom system przy użyciu alternatywnego źródła grafiki (na przykład GPU zintegrowanego z procesorem)

Po włączeniu systemu poczekaj kilka minut aż sterownik graficzny zainstaluje się samoczynnie poprzez Windows Update

W naszych recenzjach kart graficznych GeForce RTX 4090 RTX 4080 nie napotkaliśmy na żadne problemy z wyświetlaniem czarnego ekranu na monitorze w trakcie wczytywania systemu operacyjnego. Jak się jednak okazuje, usterki takie wystąpiły i nadal występują u użytkowników niektórych wersji UEFI SBIOS. Z tej okazji firma NVIDIA wypuściła narzędzie do wygodnego aktualizowania firmware swoich kart graficznych. Jeśli użytkujecie któregoś z wyżej wymienionych układów, powinniście je pobrać.NVIDIA wydała narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego dla swoich najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4090 i 4080. Związany z nimi bug może powodować błędy w wyświetlaniu obrazu w sytuacji, gdy w systemie nie zainstalowano jeszcze sterowników dla GPU.Usterki dotyczą tylko niektórych modeli płyt głównych, a NVIDIA twierdzi, że z programu powinno się korzystać wyłącznie wtedy, gdy na etapie rozruchu komputera doświadcza się nieprawidłowego działania urządzeń.Opisywane tu problemy nie dotyczą wszystkich konfiguracji, ale jeśli widzisz czarny ekran podczas uruchomienia komputera po zamontowaniu karty graficznej GeForce RTX 4090 lub 4080 w swoim komputerze, to narzędzie i aktualizacja oprogramowania układowego mogą okazać się wybawieniem.Jeśli widzisz czarny ekran i nie możesz wykorzystać programu do poprawy sytuacji, wypróbuj następujących rozwiązań:Źródło: NVIDIA