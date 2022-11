Tennis Arena - do wygranej wystarczy 10 punktów (recenzja gry)

Całkiem solidna gra sportowa.

Tennis Arena – mecze tenisowe na smartfonie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł-354,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Nie da się ukryć, że nie wszystkie dyscypliny sportowe równie łatwo można przenieść na ekran smartfona. Twórcy gier muszą brać pod uwagę ograniczenia sprzętowe i zachować równowagę między realizmem a płynną rozgrywką.Tennis Arena to tytuł, którego twórcy w wielu aspektach wykonali dobrą robotę. Mamy tu do czynienia z grą sportową nastawioną na krótkie mecze i doskonalenie swojego zawodnika.Spotkania odbywają się w formule Tie Break Tens - wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 10 punktów. Dobrze sprawdza się to w przypadku grania na smartfonie - wystarczy kilka minut na jeden mecz. Pozostałej aspekty są raczej klasyczne (liga, turnieje, ranking graczy itp.).Sterowanie opiera się na pociągnięciach palcem po ekranie (siła i kierunek uderzenia) i wskazywaniu konkretnych miejsc na korcie (poruszanie się przed i po uderzeniu). Nie jest przesadnie skomplikowane, ale wygrywanie meczów wymaga trochę wprawy i odpowiedniej strategii. Ważne jest również dbanie o rozwój umiejętności naszego zawodnika - poprawiamy je wraz ze zdobytym doświadczeniem czy po odbyciu treningu.Minusy? Oprawa graficzna nie jest oszałamiająca. Poruszanie się po korcie jest dość nienaturalne i odbiera meczom nieco dynamiki.