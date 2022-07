WhatsApp ze świetną zmianą dla administratorów czatów

Nowość powinna przypaść im do gustu.

WhatsApp podaruje administratorom więcej kontroli nad czatami

Jeśli jesteś administratorem grupy i chcesz usunąć wiadomość dla wszystkich w grupie, pokazuje się alert: inni uczestnicy grupy będą mogli zobaczyć, kto usunął wiadomość. Zauważ, że WhatsApp planuje również wydłużyć czas, w którym możesz usunąć wiadomość dla wszystkich: 2 dni i 12 godzin, dostępne w przyszłej aktualizacji.





Już wkrótce WhatsApp wzbogaci się o opcję umożliwiającą administratorom usuwanie wiadomości wysłanych w czatach grupowych. Do tej pory opcja ta była dostępna dla autora konkretnej treści. Funkcja rzecz jasna pozwoliłaby na zwiększenie kontroli nad tym, co znajduje się w danej konwersacji – niektórym więc może się ona zbytnio nie spodobać.WhatsApp ostatnio dosyć masowo testuje różne nowości. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o poluzowaniu limitu czasu , po którym możliwość usunięcia wiadomości staje się nieaktywna. Dodatkowo komunikator wzbogacił się opcję ukrycia własnego statusu aktywności czy możliwość edycji już wysłanej wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec tego, co programiści szykują dla swoich internautów.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o nowej funkcji odkrytej w wersji beta komunikatora na urządzenia z systemem Android. Mowa tu o podarowaniu administratorom grupowych rozmów nieco większej władzy nad tym, co znajduje się w konwersacji. Krótko mówiąc – otrzymaliby oni możliwość usunięcia wiadomości wysłanej przez dowolnego uczestnika czatu.Jak możemy wyczytać z opisu funkcji:Wszyscy, jeśli administrator zdecyduje się na usunięcie wiadomości. Oczywiście osoba chcąca pozbyć się konkretnej treści także otrzyma stosowne powiadomienie wymagające potwierdzenia akcji. Testowana nowość zbiegła się czasowo z planem wydłużenia czasu, po którym można usunąć wiadomość. Trudno więc mówić tu o przypadku.Nie da się ukryć, żeze świadomością możliwości pozbycia się tego, co napisali. Mówimy tu i tak o nieco bardziej łagodniejszej funkcji niż w przypadku np. Discorda. Tam administrator może pozbyć się wiadomości dowolnej osoby, lecz ta nie zostaje o tym w żaden sposób poinformowana.Nie wiadomo, kiedy WhatsApp zdecyduje się na implementację wyżej opisanej nowości. Na razie znajduje się ona w fazie beta testów, więc należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo