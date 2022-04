Windows 11 przegrywa z Windows XP. Wiecie dlaczego?

Szok i niedowierzanie.

Nikt nie chce Windows 11

Premiera Windows 11 odbyła się w październiku 2021 roku, a już od początku 2022 roku system mogło instalować znacznie więcej osób. Windows 11 jest darmowy dla wszystkich posiadaczy oryginalnego systemu Windows 10, ale bez większego problemu mogą zainstalować go użytkownicy legalnych kopii Windows 7 i Windows 8. Wystarczy trochę pokombinować . Windows 11 w tym kontekście powinien bić rekordy popularności - któż bowiem nie chciałby bezpłatnie otrzymać nowej wersji oprogramowania? Otóż okazuje się, że sprawa jest złożona. Wymagania Windows 11 nie są niskie, a wręcz kłopotliwie wysokie dla sporej części użytkowników pecetów. Między innymi to sprawia, że Windows 11 to... jeden z najbardziej odpychających systemów w historii Microsoftu.Oczywiście powyższy nagłówek to lekkie przekłamanie. Istnieją osoby pragnące przesiadki na Windows 11, podobnie jak istnieją zadowoleni użytkownicy tego OS-u. Twarde dane jednak nie kłamią. Najnowszy raport przygotowany przez Lansweeper dowodzi, że współczynnik adopcji (instalacji) Windows 11 jest gorszy niż 20-letniego Windowsa XP. To nie żart.Firma Lansweeper za pośrednictwem swojego oprogramowania oraz zaszytej w nim telemetrii sprawdziła, z jakich systemów operacyjnych korzystają jego użytkownicy. Grupa badawcza była spora, bowiem uwzględniała aż 10 milionów urządzeń z systemem Windows, z czego 20 procent stanowił sprzęt firmowy, a 80 procent prywatny. Jak się okazało, zaledwie 1,44 procent z nich miało zainstalowanego Windowsa 11. Więcej osób, bo aż 1,71 procenta badanych korzystało z Windows XP . Dla porównania, Windows 10 był zainstalowany na 80,34 procent komputerów.