Nokia wycofuje się z Rosji. Ucierpi na tym infrastruktura 4G i 5G

Kolejna firma opuszcza Rosję.

Nokia kończy działalność w Rosji

"Po prostu nie widzimy możliwości kontynuowania działalności w kraju w obecnych okolicznościach"

Nokia nie zostawi klientów na lodzie

Być może sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej nakładane na Rosję straciły nieco na swojej sile, ale z Federacji Rosyjskiej nieustannie wycofują się coraz to nowe duże firmy. Nieco wcześniej przekazywaliśmy Wam, że działalność w Rosji zakończył tajwański Acer . Teraz CEO Nokia Pekka Lundmark poinformował Reutersa, że zarządzany przez niego podmiot podjął analogiczną decyzję.Rosję już wkrótce mogą czekać poważne problemy nie tylko związane z wstrzymaniem dostaw elektroniki, ale także utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Działalność w tym kraju zawiesiły Ericsson Huawei , a teraz również Nokia. Nokia i Ericsson notowały niski, jednocyfrowy procent sprzedaży w Rosji, gdzie większy udział miały chińskie firmy, takie jak wspomniany już Huawei i ZTE. Przedstawiciele Nokii podali, że było to jedyne możliwe posunięcie.– powiedział w wywiadzie dla Reutersa prezes Pekka Lundmark. Dodał, że Nokia będzie nadal wspierać klientów podczas wycofywania się z Rosji i na tym etapie nie można określić, jak długo potrwa procedura opuszczania rynku.Lundmark powiedział, że Nokia nie zrealizuje ogłoszonego w listopadzie planu utworzenia spółki joint venture z rosyjskim YADRO w celu budowy telekomunikacyjnych stacji bazowych 4G i 5G.Decyzja Nokii o opuszczeniu Rosji wpłynie na losy około 2000 pracowników. Niektórym z nich może zostać zaoferowana praca w innych częściach świata, zapewniał CEO Nokia. Globalnie Nokia zatrudnia ok. 90 000 pracowników.Nokia ubiega się o odpowiednie licencje, aby wspierać klientów zgodnie z obowiązującymi sankcjami, poinformowała w oświadczeniu. Wygląda więc na to, że nie będzie miała miejsca polityka odcięcia się grubą kreską od trwających zobowiązań.Źródło: Reuters