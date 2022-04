Microsoft prezentuje nowości w Windows 11. To mi się podoba

Pożądane zmiany wizualne

Nowości w Windows 11 - kwiecień 2022

Microsoft podczas wydarzenia o nazwie Hybrid Work zaprezentował garść nowości i ulepszeń, które już wkrótce zadebiutują w stabilnej wersji systemu Windows 11. Pomiędzy kilkoma nowinkami wyróżniają się zwłaszcza te dotyczące widżetów oraz przeprojektowanego paska bocznego Eksploratora Plików.W systemie Windows 11 dostępna jest nowa funkcja o nazwie "widżety", która jest rozwinięciem "wiadomości i zainteresowań" z Windows 10. W nowszej wersji OS-u otrzymała ona dedykowany przycisk na pasku zadań, który otwiera tablicę widżetów przesuniętą do lewej strony ekranu. Dzięki widżetom systemu Windows można uzyskać dostęp do aktualności w kanale Microsoft News, pogody, informacji dot. natężenia ruchu, wyników sportowych i innych. Firma z Redmond postanowiła zmodyfikować to, jak wyświetlane będą widżety.