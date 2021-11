Nowe problemy z Windows 11. BSOD i wyłączające się aplikacje

Ajć...

Problemy z Windows 11: BSOD oraz niedziałające apki

Windows 11 jest już z nami w stabilnej wersji od 1,5 miesiąca. Jeśli z niego korzystasz, zdążyłeś już za pewne wyrobić sobie na jego temat jakąś opinię. Microsoft twierdzi, że użytkownicy nowego systemu go pokochali . Windows 11 może się podobać, ale nie znaczy to, że jest pozbawiony Wad. Gigant z Redmond potwierdził właśnie występowanie kolejnych usterek.Microsoft na przestrzeni nadchodzących tygodni wdroży aktualizację Windows 11 21H2 w związku z wysokim wskaźnikiem pozytywnych opinii na jej temat wśród członków programu Windows Insider. Jednocześnie Microsoft informuje, że w stabilnym wydaniu systemu wykryto nowe błędy związane ze sterownikami marki Intel oraz awariami instalatora Microsoft (MSI).Błędy BSOD w Windows 11 są powodowane przez niektóre wersje sterowników Intel SST (Smart Sound Technology). Microsoft twierdzi, że wydanie 10.29.0.5152 i wcześniejsze lub 10.30.0.5152 są szczególnie narażone na powodowanie błędów niebieskiego ekranu. Firma współpracuje już z Intelem nad nową wersją sterowników dla Windows 11. Celem zapewnienia lepszych doświadczeń z korzystania z nowego OS-u, firma z Redmond blokuje możliwość bezpłatnego ulepszenia do Windows 11 użytkownikom wzmiankowanych wydań sterowników w Windows 10.Ponadto Windows 11 zmaga się z problemami związanymi ze zbiorczą aktualizacją systemu z listopada 2021 roku. Usterki dotyczą podobno niektórych aplikacji, w tym niektórych programów firmy Kaspersky. Bug uniemożliwia ich aktualizację lub naprawę za pomocą instalatora Microsoft (MSI). W biuletynie pomocy technicznej Microsoft podaje, że użytkownicy muszą ręcznie odinstalować zbugowaną aplikację z poziomu menu Ustawień lub Panelu sterowania, a następnie zainstalować najnowszą jej wersję, aby pozbyć się kłopotów.Zastanawiasz się, czy zainstalować Windows 11? Rozważ wszystkie za i przeciw. Koniecznie przeczytaj nasze wcześniejsze publikacje na ten temat.Źródło: Microsoft