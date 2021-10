Samsung usuwa reklamy ze swoich aplikacji na smartfonach

Wspaniała wiadomość.



Swojego czasu wiele uwagi poświęcaliśmy irytującym reklamom, obecnym w nakładkach nakładkach przeróżnych producentów smartfonów. Na łamach naszego serwisu mogliście przeczytać m.in. o reklamach w MIUI (i o tym jak je wyłączyć ) oraz tego samego rodzaju treściach w smartfonach marki Samsung . Druga z wymienionych tu firm właśnie ogłosiła, że usunie reklamy ze swoich autorskich aplikacji.Reklamy prezentowane w smartfonach Samsung pojawiały się wyłącznie w obrębie preinstalowanych aplikacji tego producenta. A to firma zachęcała do pobrania jakiejś dodatkowej apki, a to swoich słuchawek - jednym słowem: promowała swoje produkty. Niektórzy użytkownicy nawet nie zauważali owych banerków, ale innych doprowadzały do szału. To zrozumiałe. Dlaczego płacąc często niemałe pieniądze za sprzęt jesteśmy zasypywani niepożądanymi treściami?