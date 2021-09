Smartfony Xiaomi bez aktualizacji do Androida 12. Sprawdź pominięte modele

Użytkownicy będą rozczarowani.

Smartfony Xiaomi bez Androida 12

Xiaomi radzi sobie doskonale na rynku mobilnym, a do sukcesu marki przyczyniało się ogromne portfolio urządzeń trafiających w gusta użytkowników o różnych preferencjach. Taki rozmach sprawia jednak, że firma może nie nadążyć z dopracowywaniem oprogramowania do wydanych już modeli podczas gdy na rynek ciągle trafiają nowe.Okazuje się, że Xiaomi ma szeroko zakrojone plany dotyczące wdrażania systemu Android 12. Niestety, niektóre ze smartfonów nie otrzymają aktualizacji.Wciąż czekamy na oficjalną premierę najnowszego systemu mobilnego od Google, a Xiaomi testuje nawet to oprogramowanie na wybranych modelach (Mi 11, Mi 11 Ultra i Mi 11i/Mi 11X Pro). Tymczasem w sieci za pośrednictwem dobrze znanego źródłapojawiła się NIEOFICJALNA lista smartfonów, które mogą nie otrzymać aktualizacji.Trzeba przyznać, że niektórzy użytkownicy będą rozczarowani, na liście znalazły się bowiem popularne urządzenia, np. Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite Mi 9T , Mi 9T Pro, seria Redmi Note 8 czy budżetowy Redmi 9.