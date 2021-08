Netflix na urządzenia mobilne z dźwiękiem przestrzennym. Na razie tylko dla wybranych

Sprawdź czy skorzystasz z nowości.

Dźwięk przestrzenny na Netflixie tylko na iOS

Źródło: Mój Mac

Netflix to niewątpliwie najpopularniejsza platforma streamingowa na świecie. Dosyć regularnie wdrażane są do niej aktualizacje, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności oglądanych treści. Mowa więc tu nie tylko o poprawkach interfejsu czy wsparcia dla technologii ulepszających obraz, ale także nowościach dotyczących dźwięku.Jak się okazuje, Netflix zdecydował się właśnie na implementację obsługi dźwięku przestrzennego, a konkretniej – funkcji. Jest ona dostępna w słuchawkach. Już teraz więc domyślić się możecie, że nowość przeznaczona jest na razie wyłącznie dla wybranych osób. Skorzystają z niej posiadacze iPhone’ów oraz iPadów z systemem iOS 14 lub 15 w wersji beta.Osoby odpowiedzialne za platformę obiecują, iż. Warto jednak nieco bliżej przyjrzeć się wprowadzonej funkcji. Spatial Audio to bowiem dźwięk przestrzenny zsynchronizowany z ruchami głowy. Dzięki temu użytkownicy mają wrażenie, iż audio wydobywa się z ekranu niezależnie od położenia.Teraz więc oglądanie ulubionych filmów i seriali na urządzeniach mobilnych coraz mniej różni się od tego, czego możemy doświadczyć na większym ekranie. Jak aktywować Spatial Audio dla Netflixa? Redaktorzy portalu Mój Mac zaprezentowali to na stosownym zrzucie ekranu. Podczas odtwarzania wideo należy po prostu wysunąć Centrum sterowania i przytrzymać pasek regulacji głośności. Wtedy też. Tyle.Nowość jest na razie wdrażana po stronie serwera, więc nie wszyscy użytkownicy muszą mieć już do niej dostęp. Należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5mac