Zakaz kopania kryptowalut. Stanowcza decyzja pierwszego regionu

Od dłuższego czasu w niektórych krajach świata prowadzone są rozmowy na temat zakazania "kopania" kryptowalut. Kopanie samego tylko Bitcoina zużywa rocznie więcej energii niż cała Argentyna lub Ukraina - naukowcy z Cambridge twierdzą, że wydobycie Bitcoina zużywa globalnie około 121,36 TWh rocznie. Jeśli doliczyć do tego inne kryptowaluty okaże się, że proces ten ma istotny wpływ na gospodarkę energetyczną wielu państw, a nie tylko rzeczy takie jak dostępność konsumenckich układów graficznych. Władze chińskiego regionu Mongolii Wewnętrznej mają zamiar zdelegalizować wydobycie i pozbyć się obecnych "kopalń" wirtualnych pieniędzy.Naukowcy z Cambridge estymują, że Mongolia Wewnętrzna, region autonomiczny w północnych Chinach, odpowiada za aż 8% światowej mocy obliczeniowej całej sieci koparek Bitcoin. Popularność wydobycia w tym regionie wynika z niskich cen energii elektrycznej. Działania lokalnych władz mogą być zaczątkiem tego, co spotkać może kopalnie kryptowalut w innych regionach Chin, które odpowiadają za 65% światowego wydobycia Bitcoina. Dla porównania, Stany Zjednoczone to jedynie 7,2% globalnego wydobycia.