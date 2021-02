Najnowszy sterownik NVIDIA GeForce 461.72. Oto wszystkie nowości

NVIDIA GeForce 461.72 Game Ready Driver

9 Monkeys of Shaolin

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

CRSED F.O.A.D.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dyson Sphere Program

Enlisted

Firefighting Simulator: The Squad

Firework

Heroes of the Three Kingdoms 8

Hitman III

Home Behind 2

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Leaf Blower Revolution

Lineage Remastered

Little Nightmares II

NiOh 2: The Complete Edition

Port Royale 4

Scavengers

Skul: The Hero Slayer

Spelunky 2

Tale of Immortal

The Medium

The Riftbreaker

Yakuza 3 Remastered

Najnowsze sterowniki NVIDIA

Wczorajsza sklepowa premiera kart graficznych GeForce RTX 3060 już za nami. Sprzedaż ruszyła o godzinie 18:00, a układy pomimo absurdalnie wysokich cen (znacznie wyższych od sugerowanych na poziomie 1599 złotych) znalazły wielu nabywców. Przy tej okazji firma NVIDIA udostępniła swój najnowszy sterownik Game Ready ze wsparciem dla karty GeForce RTX 3060 oraz najnowszy sterownik NVIDIA Studio. Jakie nowości czekają na wszystkich użytkowników kart od "zielonych"?Sterownik zoptymalizowano pod kątem dema gry Outriders. Wyczekiwana strzelanka sci-fi z elementami RPG, przygotowywana jest przez Square Enix i polskie studio People Can Fly, a jej premiera zapowiedziana jest na 1 kwietnia tego roku. Ponadto, nowy sterownik wprowadza on technikę NVIDIA DLSS w grach NiOh 2: The Complete Edition i Mount & Blade II: Bannerlord. Co więcej, na serwerze testowym gry Rainbow Six: Siege pojawi się obsługa techniki NVIDIA Reflex Miły bonus czeka na użytkowników aplikacji GeForce Experience, za pośrednictwem której łatwo można aktualizować sterowniki NVIDIA, ale także nagrywać gameplaye, robić zrzuty ekranu i nie tylko. Producent podaje, że w aplikacji pojawiło się 25 nowych profili optymalnych ustawień dla gier:Łącznie obsługiwanych jest już ponad 1000 tytułów.Również twórcy korzystający z NVIDIA Studio driver w tym tygodniu mogą liczyć na szereg interesujących informacji. Lutowy sterownik NVIDIA Studio zawiera optymalizacje dla czterech najważniejszych aplikacji renderujących: Blender, V-Ray, Redshift oraz Autodesk Arnold. Wraz z jego premierą technika NVIDIA DLSS pojawia się w kolejnych aplikacjach do pracy twórczej.Sterowniki NVIDIA w najnowszej wersji pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Możesz zrobić to bezpośrednio, pobierając paczkę ze sterownikiem lub zainstalować oprogramowanie GeForce Experience. Polecam gorąco zwłaszcza drugie rozwiązanie, zawierające wiele ciekawych z punktu widzenia graczy funkcji.Źródło: NVIDIA