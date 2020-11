Cyberpunk 2077 na kolejnym zwiastunie. Wygląda świetnie!

Wow!





Zwiastun Cyberpunka 2077 wygląda zjawiskowo

Introducing “My Rewards” program! Owning @CyberpunkGame and selected Witcher games will grant you in-game goodies for #Cyberpunk2077 such as Wolf School Jacket, T-shirt, and Black Unicorn katana. No matter what platform you play on!



More details on December 10th, 2020 pic.twitter.com/OBDhrfcpG1 — The Witcher (@witchergame) November 19, 2020

Wczoraj, o godzinie 18:00, byliśmy świadkami piątego odcinka Night City Wire . Jego ostatnim segmentem był pięciominutowy zwiastun gry Cyberpunk 2077 przybliżający tło fabularne. Został on przygotowany we wielu wersjach językowych – w tym rzecz jasna po polsku. Co by nie mówić, CD Projekt RED zrobiło to dobrze!Ta data pojawia się teraz już praktycznie wszędzie, więc deweloperzy raczej nie mają w planach jej zmiany. Wskazuje na to także częstotliwość publikacji materiałów reklamowych. Jednym z nich jest najnowszy zwiastun produkcji, który odpowiada tak naprawdę na pytanie „o co w tym wszystkim chodzi?”.Trailer trwający pięć minut przedstawia wiele nieukazanych dotychczas momentów z rozgrywki. Możemy zobaczyć nie tylko nowych bohaterów, ale także. Przy okazji posłuchać możemy kolejnej próbki polskiego dubbingu – ten nie brzmi najgorzej!Co ciekawe, CD Projekt RED planuje zainteresować graczy swoimi innymi produkcjami oraz usługami. W Cyberpunku 2077 pojawią się… koszulki i akcesoria związane ze światem Wiedźmina czy platformą GOG. Dodatki będą całkowicie darmowe – szczegóły pojawią się 10 grudnia.No to co – pozostaje jedynie oczekiwać na debiut najbardziej wyczekiwanej gry tego roku. Miejmy nadzieję, że dostaniemy naprawdę dobry tytuł. Przypominamy – Cyberpunk 2077 zadebiutuje na PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.Źrodło i foto: CD Projekt RED