Facebook spowodował awarię Spotify, TikToka i innych apek na iOS

Gdy się człowiek spieszy...





Aplikacja mobilna Facebooka słynie głównie z tego, że wykazuje zatrważająco duże zapotrzebowanie na zasoby smartfonów. Spróbujcie kiedyś ją odinstalować, a przekonacie się, że czas pracy Waszego smartfonu na baterii znacząco się wydłuży. Apka przeszła już wprawdzie kurację odchudzającą, ale wciąż nie działa ona najlepiej. Wiele osób za taki stan rzeczy obwinia politykę serwisu należącego do Marka Zuckerberga, inni uważają, że jest to zasługa programistów. Bez dwóch zdań zasługą programistów pracujących dla giganta jest awaria... wielu innych popularnych aplikacji, która dotknęła użytkowników urządzeń z systemem iOS.Użytkownicy aplikacji Spotify Pinterest i wielu innych instalowanych na iPhone'ach przez drugą połowę bieżącego tygodnia donosiło o problemach ze stabilnością ich działania. Niektórzy zaczęli wieszać psy na Apple, podczas gdy. Aplikacje korzystające z niego potrafiły wyłączać się w zupełnie losowych momentach. Problem leżał po stronie zmiany na serwerach Facebooka.Podstawowym jest z pewnością dani ich użytkownikom możliwości logowania za pomocą danych z popularnego serwisu społecznościowego. Nierzadko za pośrednictwem SDK Facebooka wdraża się całkiem skomplikowane systemy pomiarowe dla późniejszego serwowania reklam. Programy na iOS próbowały łączyć się bezskutecznie z serwerami Facebooka, by wysyłać i odbierać z nich dane, co kończyło się crashami.Co ciekawe, niestabilne działanie aplikacji na iOS miało miejsce nawet wtedy, gdy użytkownicy urządzeń nie logowali się do Facebooka, nie mieli zainstalowanych żadnych aplikacji związanych z Facebookiem (!) oraz nie korzystali z powiązanych z serwisem społecznościowym funkcji w swoich programach. Ot, wystarczyło, że dana apka miała w sobie stosowny kod.Przedstawiciele Facebooka przeprosili już za zaistniałą sytuację i zapewnili, że kłopot został już zażegnany.Źródło: The Verge