Masz Netflix w UPC, Orange, Vectra, Inea lub Canal+? No to nie możesz go współdzielić

Nie i już, nawet legalnie.

Abonenci Canal+, UPC, Orange, Inea i Vectry w trudnej sytuacji

Ostatnie dni przyniosły wielkie zamieszanie w szeregach osób korzystających z usługi Netflix w Polsce - chodzi tutaj przede wszystkim o osoby, które niezgodnie z regulaminem współdzieliły konta z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego. Netflix wprowadził w Polsce mechanizm w praktyce uniemożliwiający lub znacznie utrudniający użytkowanie jednego konta przez osoby nie zamieszkujące ze sobą. Wprowadził wprawdzie opcję symbolicznej dopłaty za legalne współdzielenie Netfliksa , ale teraz okazuje się, że nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać.Osoby pragnące udostępnić dane do logowania do Netfliksa osobie spoza gospodarstwa domowego, muszą zapłacić za to dodatkowe 9,99 złotych. Są tu jednak pewne ograniczenia. Plan podstawowy nie pozwala dodać takiego użytkownika, plan Standard pozwala dodać jednego, a Premium - dwóch. Osoby te dostaną własne konta i hasła, a abonament opłacał będzie użyczający. Niestety, opcja dopłaty jest niemożliwa dla abonentów sieci kablowych, które pośredniczą w sprzedaży dostępu do Netfliksa. W rozmowie z wirtualnemedia.pl przedstawiciele tych podmiotów rozkładają ręce.Osoby wykupujące dostęp do Netfliksa przez zewnętrznych partnerów nie mogą dodawać użytkowników do pakietów od partnera i kont rozliczanych przez strony trzecie. To oficjalne stanowisko biura prasowego popularnego serwisu streamingowego. Jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja z dotychczasowej umowy i wykupienie subskrypcji bezpośrednio, przez oficjalną stronę Netflix.