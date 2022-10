Meta traci miliardy dolarów na metaverse. Inwestorzy nie są zadowoleni

Inwestorzy żądają ograniczenia inwestycji w metaverse

Meta ujawniła, że dział odpowiedzialny za rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistość wygenerował ostatnio ogromne straty. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są dynamicznie rosnące inwestycje w koncept Metaverse. Inwestorzy nie kryją swojego rozgoryczenia decyzjami podejmowanymi przez spółkę i wzywają ją do podjęcia stanowczych kroków. Krótko mówiąc – nie dzieje się zbyt dobrze.Stworzenie wirtualnej przestrzeni istniejącej poza światem rzeczywistym to mokry sen Marka Zuckerberga. Miliarder od pewnego czasu nie ukrywa swojej fascynacji konceptem metaverse i wspomina o nim na każdym kroku – mimo że mało kto tak naprawdę wie czym tak naprawdę finalnie będzie ten ogromny projekt, włącznie z samymi pracownikami koncernu. Ogromnym problemem jest także to, że całość pochłania zbyt dużo pieniędzy.Mowa tu o kwartalnych stratach z działalności operacyjnej na poziomie ponad. Jeśli zaś chodzi o straty na przestrzeni całego 2022 roku, to wspomniano o. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 2021 roku, kiedy to spółka Meta była na minusie o 6,9 mld dolarów. Warto wspomnieć, iż, którego zadaniem jest rozwijanie metaverse oraz innych technologii powiązanych z VR i XR.Jeśli chodzi o przychody, to. Wysiłki Meta w kwestii rozwoju „przyszłościowych” rozwiązań przynoszą więc bardzo mało pieniędzy w porównaniu z tym, ile spółka decyduje się na nie wydawać. Koncern oczywiście nie planuje ograniczać wydatków, ale uspokaja akcjonariuszy, że podjęto działania mające na celu „zwiększenie kontroli nad wszystkimi obszarami kosztów operacyjnych”. Zobaczymy co z tego wyniknie – sporo analityków sądzi, że Meta po prostu planuje zwolnić część pracowników.