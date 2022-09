Netflix może w październiku zaskoczyć mocną ofertą

Poznaliśmy część nowości nadchodzących do Netflixa

W sieci pojawiła się wstępna lista nowości, które na przestrzeni października pojawią się w bibliotece platformy Netflix. Spodziewać się możemy debiutu świetnie zapowiadających się filmów (np. Telefon pana Harrigana czy Nieznajomy) oraz seriali (Wielka woda). Szczęśliwi będą przede wszystkim konsumenci lubujący się w mrocznych i nieco przytłaczających produkcjach – w końcu jesień do czegoś zobowiązuje, prawda? Poniżej – jak zawsze zresztą – znajdziecie częściową listę nadchodzącej zawartości.Netflix nie przeżywa ostatnio zbyt dobrego okresu. Spadek aktywnych użytkowników (choć w Polsce zaliczył nieznaczny, ale zawsze, wzrost) czy plan implementacji ograniczeń odnośnie do udostępniania kont to niekoniecznie wieści napawające optymizmem. Do tego wszystkiego dochodzi pakiet zawierający reklamy – ten ma blokować dostęp do trybu offline oraz do niektórych filmów/seriali. Czy jest więc coś pozytywnego, co można o platformie powiedzieć?Tą rzeczą może być– właśnie poznaliśmy wstępną listę nowości i muszę przyznać, że poważnie zastanawiam się nad wykupieniem subskrypcji na najbliższy miesiąc. Jestem bowiem ogromnym fanem horrorów i prozy Stephena Kinga, a do Netflixa nadchodzi szereg filmów grozy i thrillerów. Warto jednak zaznaczyć, iż oficjalny spis premier pojawi się dopiero za około tydzień. Zaleca się więc podchodzenie do poniższej rozpiski z odpowiednim dystansem.Zacznijmy tradycyjnie od seriali oryginalnych. Uwagę warto zwrócić na chociażby, czyli sześcioodcinkową polską opowieść o powodzi tysiąclecia, która w 1997 roku nawiedziła m.in. Wrocław. Ta fabularna opowieść ma na celu przybliżenie wydarzeń tamtych lat, lecz tym razem w niekoniecznie dokumentalny sposób – to dobrze, bowiem tego typu treści powstało już bowiem mnóstwo i wątpię czy kolejny materiał mógłby wnieść do sprawy coś nowego. Czekam więc z niecierpliwością, premiera już