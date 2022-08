Rezygnuję z Netflixa i długo do niego nie wrócę. Oto dlaczego

Korzystanie z tej platformy straciło sens.

Przeciętna jakość oryginalnych produkcji

Niepewna przyszłość nowych treści

Brak możliwości oznaczenia tego, co już widziałam

Netflix to póki co najpopularniejszy serwis streamingowy na świecie. Póki co, bo od dłuższego czasu coraz więcej i więcej użytkowników rezygnuje z oglądania w nim treści, z wielu powodów. Tym razem i ja postanowiłam powiedzieć Netflixowi „nie”. Ostatnio stwierdziłam, że zapewnia mi on bardzo mało rozrywki, mocno mnie przy tym irytując. Przekonaj się, czego takiego mam dość w tej platformie i dlaczego w niedalekiej przyszłości nie zamierzam do niej wracać. W skrócie, czara goryczy się przelała.Netflix wypuszcza co roku mnóstwo oryginalnych produkcji. Są to zarówno filmy, jak i seriale – fabularne i dokumentalne. Niestety, o ile raz na jakiś czas trafi się wśród nich perełka, wiele tych treści po prostu niesamowicie rozczarowuje. Tak jak wielu innym użytkownikom spodobały mi się Stranger Things, The Umbrella Academy, Gambit Królowej czy Cień i Kość. Naprawdę nie chcę nazywać jednak tych wszystkich produkcji, obejrzenie których nie było przyjemnością. Na szczęście o niektórych nieudanych serialach Netflixa w sieci było na tyle głośno, że zostałam zawczasu przed nimi ostrzeżona. Było tak na przykład w przypadku niedawnego Resident Evil: Remedium.Nic nie daje takiego poczucia straty czasu jak obejrzenie na Netflixie sezonu nowego serialu, by wkrótce dowiedzieć się, że dalsze prace nad tym serialem zostały anulowane a jego drugi sezon nie powstanie. Na domiar złego serial nie musi być zły czy mało popularny, by Netflix postanowił wyrzucić go do kosza. Tego poczucia straty czasu Netflix dostarczył mi niejednokrotnie i obawiam się, że mógłby dostarczyć mi go ponownie w przyszłości. Ech, nigdy nie przeboleję tego, że Netflix nie kontynuował takich perełek jak Santa Clarita Diet, The End of The F***ing World czy Cursed. No, akurat Cursed może nie był perełką, ale mnie się podobało i po prostu wkurza mnie myśl o tym, że Netflix anulował ten serial bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.W przeszłości, zanim korzystałam z własnego konta Netflix, współdzieliłam z inną osobą jej konto, tak jak od lat robi to całe mnóstwo innych użytkowników. W związku z tym wiele treści dostępnych na tej platformie pochłonęłam nie na swoim koncie. Gdy już jednak przesiadłam się na własne konto, zostałam zalana na stronie Netflixa filmami i serialami, które już widziałam, a których nie mogę w żaden sposób ukryć. Tak jest, Netflix nie umożliwia zaznaczenia już obejrzanych treści. Jasne, nie kojarzę, by pozwalał na to jakikolwiek inny serwis VOD, ale nie jest to żadnym usprawiedliwieniem. Uwierzcie mi, jeżeli zechcę obejrzeć cokolwiek ponownie, znajdę to z pomocą wyszukiwarki.