Paweł Jumper 2021. Nowe podejście do polskiego klasyka YouTube [wideo]

Jak brzmiałby "Paweł Jumper", gdyby film puszczali w telewizji?

Niespodziewany gość na kanale Jarosława Juszkiewicza

Niedawno mogliście przeczytać o inicjatywie znanego lektora i radiowego prezentera Jarosława Juszkiewicza, który na swoim kanale zaprezentował nową edycję zimowego hitu ze Szczecina. Tak, Juszkiewicz może być przez was kojarzony przede wszystkim jako wieloletni głos nawigacji Google. Opowiedziałem o jego postaci więcej w artykule na temat wspominanej przeróbki. Jednak na tej jednej nowej wersji memicznego wideo Juszkiewicz nie poprzestał.W najnowszym materiale na jego kanale YouTube (profil o prostej nazwie "Jarosław Juszkiewicz") lektor bierze na tapet inne klasyczne wideo znane pod obiegową nazwą "Paweł Jumper". Historia powstania filmu o nieudanym rowerowym skoku została już szczegółowo opisana przez Maksyma przy okazji wpisu o, więc nie będę się w nią mocno zagłębiał.Ważne, abyście zdali sobie sprawę, że nowa edycja ma podłożony głos lektora, a nawet dwóch. Na telewizyjną modłę pewne zwroty zostały specjalnie ugrzecznione i to do przesady w karykaturalny sposób, aby było jeszcze śmieszniej. To zapewne odniesienie do jego z poprzednich klipów, w którym Juszkiewicz mówi o podobnych zabiegach w polskich wersjach zagranicznych filmów czy po prostu przez pryzmat głosu radiowo-lektorskiego.Wracając jednak do samego nowego "Pawła Jumpera" - na oryginalne wypowiedzi Jarosław Juszkiewicz wraz z gościnnym udziałem Jana Staszczyka nałożyli własne kwestie. Część nie zawiera zmian, a jedynie przeczytanie z lektorską manierą. Jedynym minusem od strony technicznej może być nieco zbyt mała różnica poziomu głośności obu ścieżek dźwiękowych (oryginalnej i nowej), przez co odniosłem wrażenie, że się zagłuszają. Mam nadzieję, że dostaniemy w najbliższym czasie poprawione audio.Również słyszany w przeróbce Jan Staszczyk udziela się jako aktor teatralny i dubbingowy. Jego głos możecie kojarzyć z gier wideo (np. Cypher z "Valorant", Crypto z "Apex Legends", kilka postaci ze "Spyro Reignited Trilogy") czy filmów i seriali ("Valerian i Miasto Tysiąca Planet", "Pokémon Detektyw Pikachu"), w tym animowanych ("Flintstonowie: Wielkie łubu-dubu"). Otrzymanie kolejnego podobnego materiału może sugerować, że Jarosław Juszkiewicz wręcz przymierza się do tematycznej serii, w której zaprezentuje nowe podejście do klasycznych memów-filmików z polskiego zakątka sieci. Wersje z lektorem dwóch takowych już mamy, a może w kolejnych pojawią się też napisy?Źródło i foto: Jarosław Juszkiewicz @ YouTube / własne