Xbox Game Pass z licznymi nowościami. EA Play to strzał w dziesiątkę

Microsoft nie odpuszcza.





Xbox Game Pass nie ma sobie równych

Dragon Age: Inquisition

Madden NFL 20

Mass Effect: Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

The Sims 4

Unravel 2

Gears Tactics (Xbox i Android) – 9 listopada

Destiny 2: Beyond Light (Xbox i Android) – 10 listopada

Planet Coaster: Console Edition (Xbox i Android) – 10 listopada

Tetris Effect: Connected (PC i Xbox) – 10 listopada

Final Fantasy VIII Remastered (PC i Xbox) – 12 listopada

Gonner2 (Android) – 12 listopada

Streets of Rogue (PC) – 12 listopada

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (PC, Xbox i Android) –17 listopada

Halo 4 (PC) –17 listopada

River City Girls (PC, Xbox i Android) –19 listopada

Star Renegades (Xbox i Android) – 19 listopada

Darksiders III (PC i Xbox)

Munchkin (PC i Xbox)

The Talos Principle (PC i Xbox)

Tracks: The Train Set Game (PC i Xbox)

Dziś wielki dzień dla fanów Xboxa. W sklepach zagościły bowiem konsole Series X|S , które rozpoczęły właśnie dziewiątą generację. Za nieco ponad tydzień na europejskim rynku pojawi się również PlayStation 5, ale wiadomo już, że Microsoft chce jak najbardziej wykorzystać te kilka dni „nieobecności” rywala.Na blogu giganta pojawiły się plany rozwoju Xbox Game Pass na najbliższy miesiąc. Kluczowym terminem jest tutaj. Wtedy też użytkownikom udostępniona zostanie możliwość pobierania i grania w liczne produkcje za pośrednictwem EA Desktop. Oczywiście bez dodatkowych opłat.Z kolei już od dzisiaj EA Play dostępne jest na konsolach Xbox. Oznacza to m.in. opcję zabawy w ponadpokroju Titanfall 2 czy Need for Speed Heat. Biblioteka obejmuje również serie Battlefield, Mass Effect, Skate oraz The Sims.Microsoft rozwija także rzecz jasna aspekt streamingowy. Od dziś na urządzeniach z systemem AndroidPodana została także lista kilku innych produkcji, które trafią do Xbox Games Pass na przestrzeni następnych kilkunastu dni:Dosyć smutną informacją jest jednak promocja nadla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate. W naszym kraju niestety nie ma jeszcze dedykowanej wersji usługi, więc polskich użytkowników ta oferta ominie.Kolejną niemiłą wiadomością jest spis tytułów, które. Mowa o:Osoby będące subskrybentami Xbox Game Pass mają jednak niemałe powody do radości.Miejmy nadzieję, że to dopiero początek.Źródło i foto: Xbox