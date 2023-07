Ty rezygnuj z auta spalinowego, a te 63 statki nadal będą truć

Przemyśl to.

Z jednej strony trzeba mieć świadomość tego, że wielkie zmiany biorą się z sumy małych zmian, podobnie z resztą jak wielkie oszczędności gromadzone są dzięki wielu drobnym wyrzeczeniom. Z drugiej jednak niektórzy obywatele państw Unii Europejskiej twierdzą, iż trudno jest nie odnieść wrażenia, że rewolucje w prawie, mające na celu doprowadzenie do redukcji emisji dwutlenku węgla, dokonywane są bez ładu i składu. Zastanawiają się jak wytłumaczyć to, że ukręca się bat na klasyczną spalinową motoryzację, a za mało robi się z trucicielem, jakim jest żegluga morska. Przyjrzyjmy się garści faktów.Czerwcowe badanie przeprowadzone przez Europejską Federację Transportu i Środowiska wykazało, że 63 statki wycieczkowe należące do firmy Carnival Corporation wyemitowały o, niż wszystkie 291 milionów samochodów poruszających się po europejskich drogach w 2022 roku.Wartości te działają na wyobraźnię, ale pomyślcie sobie, że statki, odwiedzające porty w Europie jeszcze w 2017 roku, wyemitowały aż... 10 razy więcej tlenków siarki niż wszystkie auta obecne na Starym Kontynencie. Rzecznik Carnival Corporation powiedział w rozmowie z Business Insider, że firma jest jedyną dużą korporacją wycieczkową (!), która emituje mniej gazów cieplarnianych niż w 2011 roku.

Prywatny transport jest zarządu. Dla Ciebie, Areczku, jest rower

Emisje w transporcie w UE według rodzaju transportu. | Źródło: Europejska Agencja ŚrodowiskaDla porównania transport drogowy odpowiadał za 71,7 procent emisji gazów cieplarnianych w UE w 2019 roku, przy czym udział samochodów to 60,6 procent w tej części. Łatwo policzyć, ze samochody osobowe w UE emitują mniej więcej trzy razy więcej gazów cieplarnianych niż transport wodny, ale... korzysta z nich nieporównywalnie więcej osób, a ich liczba jest znacznie, znacznie większa. Co więcej, w przeciwieństwie do na przykład statków wycieczkowych pełnią one zdaniem komentujących statystyki internautów donioślejszą rolę w społeczeństwie.Trudno oprzeć się przekonaniu, że Unia Europejska zamiast na samochodach spalinowych powinna skupić się przede wszystkim właśnie na statkach oraz prywatnych odrzutowcach. Jak podaje Transport & Environment, prywatne odrzutowce odpowiadają za od 5-14 razy więcej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na pasażera niż loty pasażerskie. W 2022 roku odbyło się w Polsce 8500 prywatnych podróży lotniczych . Trasę lotniczą z krakowskich Balic do katowickich Pyrzowic pokonano 119 razy. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że odległość między dwoma lotniskami to 67 kilometrów.Transport prywatny zdaje się być sukcesywnie ograniczanym w Unii Europejskiej, ale jak widać wyłącznie ten w wydaniu dla mniej zamożnych.Źródło: EAŚ