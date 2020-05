Start rakiety SpaceX i NASA - gdzie i o której oglądać?

To trzeba zobaczyć.





O której start rakiety Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon?

Moduł załogowy Crew Dragon. | Źródło: SpaceX

Gdzie oglądać start rakiety SpaceX i NASA?

Na czym polega misja Demo-2?

Już dziś odbędzie się historyczny, załogowy lot organizowany wspólnie przez SpaceX i NASA. Rakieta Falcon 9 miała wynieść kapsułę Crew Dragon na niską orbitę okołoziemską w środę, 27 maja, jednak ze względu na złe warunki pogodowe start przełożono . O której i gdzie oglądać to wydarzenie oraz jaka jest jego doniosłość?Start misji Demo-2 podejmowanej przez SpaceX i NASA odbędzie się o godzinie 21:22 czasu polskiego, 30 maja, w sobotę.Możliwości na śledzenie startu rakiety online jest co najmniej kilka. Moim zdaniem najlepiej robić to oglądając oficjalny kanał NASA, gdzie transmisja startu rakiety Falcon 9 będzie komentowana przez ekspertów amerykańskiej agencji kosmicznej.Alternatywnie, misję obejrzycie na oficjalnym kanale firmy SpaceX , należącej do Elona Muska. Stream przedstawiający wydarzenia z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy’ego umieszczony zostanie poniżej, gdy tylko zostanie udostępniony.Obszerny artykuł poświęcony wspólnej misji SpaceX i NASA napisała dla Was Ania. Dowiecie się z niego co nieco o procedurze startowej, przebiegu misji, jej znaczeniu oraz... co się stanie w sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak. Wpis przeczytacie tutaj Źródło: inf. własna