Samochód elektryczny zgubił baterię w trakcie jazdy. Nagranie rozbawiło internautów

Dobrze, że ze spaliniaków nie odpadają baki.

Bateria odpadła z samochodu elektrycznego

Samochody elektryczne mocno ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat i choć stają się one coraz doskonalsze, to każdy artykuł, o choćby najmniejszych ich wpadkach, cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze stronu internautów. Pożar taniego samochodu elektrycznego w Warszawie , czy też news o zakazie wjazdu elektryków na parking podziemny basenu Warszawianka budziły spore emocje. Takie również wzbudzają najnowsze doniesienia z Chin, gdzie z nowoczesnego auta odpadła bateria.Kilka dni temu w serwisie YouTube ukazało się nagranie, prezentujące zespół baterii leżący pośrodku ulicy, który chwilę wcześniej oderwał się od samochodu elektrycznego. Felerny model to, wykorzystywany jako taksówka. Cao Cao Auto to marka należącą do Geely Holding , wprowadzoną na rynek w marcu tego roku. Tak, tego samego Geely, które dostarczyć ma platformę do polskiego samochodu elektrycznego Izera Cao Cao 60 w przeliczeniu na złotówki kosztuje zaledwie 68 tysięcy złotych (119,800 juanów). W teorii legitymuje się zasięgiem 415 km i. Być może to "wymienność" baterii była w tym przypadku przyczyną usterki.Dziennikarze chińskiego serwisu CarNewsChina skontaktowało się z Ruilan Auto, firmą odpowiedzialną za składanie pojazdu. Podmiot ten potwierdził, że jest świadomy wystąpienia usterki i sprawa jest badana.Złośliwi internauci podśmiewają się, że samochód miał dość bycia elektrykiem. Inni twierdzą, że incydent to świetny przykład tego, że wymienną baterię naprawdę łatwo jest odczepić od auta.Źródło: CarNewsChina