Chromowanie to nowe wyzwanie na TikToku. Zginęła 13-latka

Najwyższa kara za głupotę.

13-latka nie żyje - brała udział w tiktokowym wyzwaniu

"Chcemy pomóc innym dzieciom nie wpaść w głupią pułapkę robienia tej rzeczy. Nie ma wątpliwości, że to będzie nasza krucjata"

"Bez względu na to, jak prowadzisz konia do wodopoju, ktoś może go odciągnąć. To nie jest coś, co zrobiłaby sama, bez inspiracji ze strony innych"

TikTok obrywa za głupotę użytkowników, często niesłusznie

Jeśli widziałeś film, kojarzysz zapewne scenę, w trakcie której pewien War Boy spryskał sobie usta chromem w sprayu, krzyknął(w luźnym tłumaczeniu: podziwiaj mnie) i rzucił się z obłędem w oczach w stronę głównego bohatera. Wygląda na to, że chromowanie sobie ust, a dokładnie rzecz ujmując wnętrza jamy ustnej, stało się kolejnym niebezpiecznym trendem na TikToku. Właśnie dowiedzieliśmy się o śmierci 13-letniej Australijki, biorącej udział w wyzwaniu o nazwieEsra Haynes z Australii to prawdopodobnie pierwsza ofiara wyzwania na platformie TikTok polegającego na "". Nastolatka zmarła po tym, jak wdychała opary z puszki dezodorantu, co spowodowało zatrzymanie akcji serca 31 marca tego roku. Była podpięta w szpitalu pod system podtrzymujący życie przez osiem dni, po czym lekarze stwierdzili, że jej mózg został nieodwracalnie uszkodzony - wtedy rodzina zdecydowała się odłączyć ją od aparatury. Dziewczyna tym samym podzieliła los 12-letniego Archiego Battersbee Chromowanie to n-ta ewolucja trwającego od dziesięcioleci trendu wdychania lub wciągania nosem różnych rzeczy. Wyzwanie polega na tym, że jego uczestnik wącha wszystko, od puszek z aerozolami po farby metaliczne i rozpuszczalniki. W wyniku takiej... "zabawy" śmierć poniosła na pewno bliżej nieokreślona liczba dzieci, ale w ramach Chroming Challenge jest to pierwszy potwierdzony zgon.Rodzina 13-latki wezwała do podjęcia działań, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.– powiedział dziennikarzom z australijskiego Herald Sun Paul Haynes, ojciec dziewczynki.- dodał.Czy gdyby TikTok nie istniał, dzieci przestałyby robić głupie dzieci? Oczywiście, że nie. Dzieci od zarania dziejów robią wiele karkołomnych rzeczy, aby zaimponować rówieśnikom. Dzięki platformom społecznościowym mogą budować swoje ego, docierając do ogromnej liczby odbiorców. Mimo to trzeba przyznać, że TikTok robi wiele w stronę ograniczania popularności niebezpiecznych nagrań - usuwa je, ogranicza zasięgi, a nawet nie pozwala wyszukiwać określonych treści. Niestety, jest to walka z wiatrakami, bo młodzież zawsze znajdzie jakiś sposób, aby zaistnieć...Źródło: A Current Affair, zdj. tyt. zrzut ekranu z show A Current Affair