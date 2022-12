System oceny społecznej wkracza do mediów społecznościowych

Przerażające.



Chiny jak 1984 Orwella

Z początkiem listopada okazało się, że tajny system oceny influencerów działa na TikToku . Chińskie władze lubują się w tego rodzaju technologiach, na co najlepszym dowodem jest świetnie prosperujący w Państwie Środka i lekko przerażający system oceny społecznej . Kontrola poczynań mieszkańców tego kraju wchodzi właśnie na kolejny poziom, a to za sprawą nowego prawa, pozwalającego rządzącym śledzić i oceniać działania Chińczyków w mediach społecznościowych.Cyberspace Administration of China (CAC),internetowe ramię cenzury komunistycznego reżimu chińskiego dyktatora Xi Jinpinga, przedstawiło przepisy, które mają zostać wdrożone 15 grudnia. Zgodnie z ich brzmieniem chińscy internauci będą mogli być karani nawet za polubienie postów uznanych za "szkodliwe" lub "nielegalne". Każdy może przekonać się o tym na własne oczy, przechodząc na stronę internetową CAC Wytyczne wymagają od właścicieli platformy społecznościowych - już teraz mocno cenzurowanych i regulowanych – aby opracowali oni system ocen społecznych. Wszystko po to, by oceniać postawę użytkowników na bazie wyrażanych przez nich opinii, polubień i innych interakcji z publikowanymi tam materiałami.