Jaś Kapela i x-kom nakręcili film o Czarnym Piątku. Premiera 25.11.2021

Obejrzysz go za darmo.

Czarny piątek to dzień wyznaczający początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Kojarzymy go przede wszystkim z lepszymi lub gorszymi promocjami w sklepach. Z okazji nadchodzącego wydarzenia sieć sklepów x-kom postanowiła przygotować okolicznościowy film. Jego scenarzystą oraz odtwórcą jednej z głównych ról jest Jaś Kapela. Tak, ten Jaś Kapela.Z okazji zbliżającego się święta promocji, sieć sklepów x-kom nakręciła horror. Dzieło opowiada historię influencerów, którzy wybrali się na wspólny wypad za miasto. Podczas niego zaczynają się dziać dziwne rzeczy - elektronika użytkowa oszalała.

"Sam byłem zdziwiony, że x-kom mi złożył taką propozycję. Kiedy ich zapytałem, czemu akurat ja miałbym napisać ten scenariusz, odpowiedzieli, że ich zdaniem mamy bardzo podobne poczucie humoru i estetyki. Hehe. I to bardzo miłe, że z zasady bezduszne korporacje potrafią docenić taką antykapitalistyczną twórczość jak moja"

Źródło: x-komW filmie "Czarny Piątek" główne role odgrywają Kinga Kujawska, Żaneta "Shiianah" Łojas, Piotr "Ziemniak" Latała oraz Karol "Hutson" Hutny. Rolę recepcjonisty w mrocznym kurorcie odgrywa... Jaś Kapela, który napisał też scenariusz do omawianego filmu.Jaś Kapela to pisarz, poeta i publicysta, którego wielu Polaków poznało za sprawą jego aktywności w sieci i wypowiedzi w temacie opłaty reprograficznej . Lwia część internautów kojarzy też jego występ w programie Hejt Park, podczas którego wziął od Krzysztofa Stanowskiego za swój występ 700 złotych.- mówił Jaś Kapela, autor scenariusza "Czarnego piątku".Nie mamy najmniejszych wątpliwości co do tego, w jakim celu x-kom sięgnął akurat po Jasia Kapelę... ;)Palakt filmu Czarny Piątek. | Źródło: x-komPremiera horroru zaplanowana jest na czwartek 25 listopada. Film zostanie wyemitowany na kanale YouTube x-komu około godziny 23:40. Wraz z końcem emisji, w sklepach grupy x-kom wystartują promocje z okazji Black Friday.Źródło: x-kom