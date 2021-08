Nie przestali grać mimo powodzi i wody za kolana. Kafejka internetowa wciąż działała

Właściciel kawiarenki zszokowany postawą młodzieży, która ignorowała zagrożenie

Pod koniec lipca na Filipinach przetoczyły się powodzie spowodowane tajfunem Ying-fa. Woda wdzierała się do budynków i paraliżowała życie mieszkańców. Jej poziom podniósł się bardzo szybko, ale widać nie wszyscy byli świadomi powagi sytuacji.Internet obiegły nagrania wideo z jednej z kafejek internetowych w Cainta (region Calabarzon na wyspie Luzon). Mimo błotnistej powodziowej wody sięgającej za kolana, tamtejsza młodzież ciągle siedzi przy stanowiskach z komputerami i nie zwracając uwagi na ryzyko porażenia prądem oddaje się rozgrywce online. Jak widać na materiałach, z racji narażenia regionu na powodzie, instalacja elektryczna jest położona dość wysoko ponad poziomem wody, podobnie jak kable zasilające, ale i tak jeden nieuważny ruch mógłby doprowadzić do tragedii.Całe szczęście, że nikt przypadkowo nie zrzucił do wody sprzętu podłączonego do energii elektrycznej z sieci czy po prostu powódź nie osiągnęła wystarczającej wysokości, aby dostać się do komputerów na biurkach lub gniazdek. Właściciel kawiarenki internetowej w końcu odłączył sprzęt komputerowy i wyprosił młodzież, ale był zdziwiony, że ktokolwiek może ignorować ryzyko i dopiero jego interwencja zakończyła niebezpieczną sytuację. Po nagraniu sprzęt został przeniesiony na wyższą kondygnację.Źródło: odditycentral