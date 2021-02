Klientów AliExpress czeka prawdziwa rewolucja

Zakupy na AliExpress z roku na rok robi coraz większa liczba Polaków. Gadżety z Chin są tanie, ich wybór kolosalny, a przesyłka nierzadko darmowa. Czytelników naszego coniedzielnego cyklu Polecane gadżety z AliExpress oraz miłośników zakupów w tamtym kraju ucieszy fakt, że najpopularniejsza na świecie platforma sprzedażowa zobowiązała się właśnie do przestrzegania unijnych przepisów konsumenckich. Oznacza to, że kupujący na AliExpress będą mieli wkrótce prawo do odesłania produktów w ciągu 14 dni bez podania powodu.Obecnie możliwość zwrócenia zakupionych na AliExpress przedmiotów w dużej mierze zależała od dobrej woli sprzedającego. Na ogół towary można było zwrócić w wypadku ich uszkodzenia lub niezgodności z umową, ale dopiero na sprzedających ciążył będzie prawny obowiązek ich przyjęcia - nawet wtedy, gdy kupujący nie poda przyczyny zwrotu.Komisja Europejska poinformowała także, że sprzedawane na AliExpress towary będą objęte dwuletnim okresem gwarancji. W jego trakcie każdy (to istotne) sprzedający będzie zobowiązany naprawić, wymienić lub zwrócić koszty uszkodzonego przedmiotu. Oprócz tego sprzedawcy zostaną zobowiązani do informowania kupujących o dodatkowych kosztach zakupu, m.in. podatku VAT lub opłatach celnych.

Nie wszystkie zwroty będą opłacalne

Popularne gadżety kupowane na AliExpress. | Źródło: mat. własneIstotne novum stanowi obowiązek udostępniania danych firmy handlującej na AliExpress. Ma to położyć kres nieuczciwym podmiotom wystawiającym na popularnej platformie towar, którym faktycznie nie dysponują.Spory rozstrzygane będą przez sądy z kraju zamieszkania konsumenta, a nie - jak miało to miejsce do tej pory - z Hongkongu.Na koniec warto nieco ostudzić zapał i pozytywne emocje, wywołane wprowadzeniem nowej, korzystnej dla konsumentów (oraz wizerunkowo dla AliExpress ) polityki. Polacy zamawiają z Chin często rzeczy tanie, z bezpłatną wysyłką. Niestety, koszt odesłania zakupionych dóbr do Państwa Środka zerowy już nie będzie, co skutecznie zniechęci wiele osób do dokonywania zwrotów. O ile w przypadku smartfona poświęcenie kilkudziesięciu złotych nie stanowi problemu, to zwrot niedrogich gadżetów nie będzie się po prostu opłacał.Źródło: DW