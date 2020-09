Pornhub do zamknięcia. Ponad dwa miliony podpisów pod petycją

Popularny serwis na celowniku.

Serwisy z filmami dla dorosłych większość internautów traktuje jako doskonałą formę rozrywki i odskocznię od codzienności. Odwiedzający strony z pikantnymi materiałami nie widzą niczego złego w tym, że takie zakątki w sieci istnieją. Jest popyt, jest podaż - proste. Wiele osób postrzega jednak serwisy pokroju popularnego Pornhub jako coś skrajnie nieodpowiedniego, patologicznego i domaga się ich zamknięcia. Tego właśnie żąda ponad dwa miliony internautów, którzy złożyli swoje wirtualne podpisy pod jedną z petycji.W marcu tego roku informowaliśmy, iż 475 tysięcy internautów domagało się zamknięcia PornHuba . Petycja zainicjowana w serwisie Change.org podnosiła kilka istotnych kwestii, spośród których na pierwszy plan wysuwała się sprawa publikowania w serwisie treści mogących przedstawiać prawdziwe gwałty. Czarę goryczy przelał wtedy usunięty już zbiór kilkudziesięciu filmów z udziałem 15-latki ze stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych. Od tamtego czasu liczba osób wspierających inicjatywę wzrosła.Po zebraniu ponad 1,2 miliona podpisów w serwisie Change.org , inicjatywa doczekała się własnej witryny internetowej i kolejnej petycji. Pod adresem traffickinghubpetition.com udało się zebrać na tę chwilę już ponad 2 miliony podpisów, pochodzących od osób sprzeciwiających się zjawiskom handlu ludźmi i dziećmi w kontekście późniejszego przymuszania ich do występowania w filmach porno.

Liczba podpisów pod petycją jest duża, ale efekty są znikome

Podpisów pod petycją przybywa w imponującym tempie. | Źródło: mat. własne z traffickinghubpetition.comPornhub w zeszłym roku odnotował ponad 42 miliardy odwiedzin. Użytkownicy wgrali na łamy serwisu ponad 6 milionów nagrań o wiadomej tematyce. W tym roku za sprawą pandemii statystyki Pornhub poszybowały w górę, co oznacza, że w końcoworocznym raporcie liczby te będą jeszcze większe. Pornhub Premium za darmo rozdawany był w tym roku co najmniej kilka razy. Nikogo nie zdziwi chyba, jeśli zeszłoroczne wyniki uda się podwoić.Jedyną rzeczą potrzebną do wgrania filmu na łamy serwisu Pornhub wciąż jest niestety jedynie adres e-mail. Administracja Pornhub w żaden sposób nie weryfikuje tego, czy bohaterowie i bohaterki nagrań udzielali zgodę na ich publikację w sieci.Petycje na change.org i traffickinghubpetition.com na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy nie zmieniły absolutnie niczego.Źródło: traffickinghubpetition