Facebook kupuje Giphy. W obliczu tych faktów nie ma się co temu dziwić

W grę weszły wielkie pieniądze.





"Internauci nadal będą mogli przesyłać pliki GIF, programiści i partnerzy API będą nadal mieć taki sam dostęp do interfejsów API Giphy, a kreatywna społeczność Giphy nadal będzie mogła tworzyć świetne treści"

Jak grom z jasnego nieba gruchnęła informacja o sporym przejęciu w branży technologicznej. Należący do Marka Zuckerberga Facebook kupuje serwis Giphy, umożliwiający tworzenie i hostowanie animowanych grafik typu GIF. Kwota transakcji opiewa na zawrotne 400 milionów dolarów, czyli ok. 1,7 miliarda złotych.Krok Facebooka podyktowany jest chęcią zintegrowania tej kolosalnej biblioteki animacji z Instagramem oraz innymi należącymi do tego podmiotu serwisów. Według statystyk przytaczanych przez internetowego giganta,i jego współpracowników. Co najmniej połowa tego ruchu generowana jest wyłącznie przez użytkowników Instagrama. Z tego właśnie powodu wykup Giphy był według wielu obserwatorów zaledwie kwestią czasu.Doniesienia sugerują, że zespół Giphy funkcjonował będzie w ramach dotychczasowej komórki pracowniczej odpowiedzialnej za rozwój Instagrama.na pierwszym etapie integracji będzie doprowadzenie do stanu, w którym przesyłanie animowanych GIFów będzie jeszcze łatwiejsze - zarówno poprzez Insta Stories, jak i wiadomości bezpośrednio przesyłane pomiędzy internautami., zapewniała Vishal Shah, wiceprezes ds. produktowych w Instagramie, w poście na blogu informującym o przejęciu.Obecnie z API Giphy korzystają między innymi Reddit, Twitter, Slack, Pinterest i cała masa innych, nieco mniej popularnych serwisów. Wygląda na to, że w tej sprawie nic się nie zmieni, przynajmniej jeśli wierzyć deklaracjom przedstawicieli Facebooka.