Darmowe laptopy dla uczniów dostarczą ASUS i x-kom

Rządowy przetarg na dostarczenie ok. 394 tysięcy darmowych (czy raczej: finansowanych z pieniędzy podatników) laptopów uczniom klas 4. szkół podstawowych w Polsce nabiera rumieńców. Swoje oferty złożyło 14 firm, a spośród których minister Janusz Cieszyński wskazał tę najkorzystniejszą. Na czele znalazł się x-kom z modelem laptopa marki ASUS.



Darmowe laptopy dla uczniów - jaki model?

Dziś, w dniu otwarciu przetargu, dowiedzieliśmy się, że do realizacji rządowego zamówienia zgłosiły się x-kom, Terg (Media Expert), Grupa E, Suntar, ITpunkt, Bechtle Direct Polska, Zakład Systemów Komputerowych ZSK, Euvic Solutions, Galaxy Systemy Informatyczne, Immitis, Advatech, Intaris, Integrated Solutions, i MDP Polska. Oferty oceniane są wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe, choć urządzenia muszą spełniać oczywiście wymagania wymienione w przetargu. Dziś minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zdradził wiodącą ofertę.



"Najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla IV-klasistów złożyła firma xkom.pl, która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA" - napisał w tweecie.



Przetarg dotyczy 394 346 sztuk urządzeń. Rząd chce przeznaczyć na nie maksymalnie 1,18 mld złotych, przy czym x-kom chce zrealizować je za 1,16 mld złotych. Łatwo policzyć, że spółka zaoferowała cenę 2952 złotych brutto za każde urządzenie, co z resztą potwierdził Cieszyński.



Specyfikacja laptopów dla uczniów

Według przetargu, laptopy muszą dysponować co najmniej 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB, oferować co najmniej 256 GB przestrzeni na dane na nośniku SSD, mieć głośniki stereo, mikrofon, wbudowaną kamerę HD oraz przyciski do pogłaśniania i ściszania audio. Karta graficzna musi obsługiwać obsługę zewnętrznego monitora Full HD. Ekran ma mieć matową matrycę o przekątnej co najmniej 13 cali, rozdzielczości Full HD i jasności minimalnej 220 cd/m2.



W laptopie musi być obecne złącze słuchawkowe lub typu combo, cyfrowy port wideo, dwa porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 oraz jeden USB-C. Wymaga się też zasilacza na złącze USB-C i baterii o pojemności minimum 37 Wh.



