Unia Europejska ma rozszerzyć prawo do naprawy na smartfony i laptopy

Dobre wieści.

Prawo do naprawy smartfonów, laptopów, tabletów…

The @EU_Commission finally launched its long-awaited #RighttoRepair proposal



Despite some good steps, the proposal does not address affordability of #repair, anti-repair practices & is a missed opportunity to make the #RighttoRepair universal!



Quick analysis in the pic.twitter.com/E1im85z6kq — Right to Repair Europe (@R2REurope) March 23, 2023

Nowe etykiety sprzętowe także dla smartfonów i tabletów

"Rozwój prawa do naprawy to klucz do zakończenia myślenia "kup, korzystaj, zepsuj i wyrzuć", który jest szkodliwy dla naszej planety, zdrowia i światowych gospodarek"

Mniej elektrośmieci i łatwiejsza naprawa elektroniki - oto główne założenia, do jakich doprowadzić mają nowe przepisy wprowadzane w Unii Europejskiej. Pracująca nad nowelizacją obecnego stanu prawnego Komisja Europejska zaproponowała właśnie, aby wdrożone w marcu 2021 roku przepisy zostały rozszerzone. Oprócz telewizorów, lodówek, pralek i wielu innych sprzętów RTV i AGD prawo do naprawy ma wkrótce obejmować także smartfony, laptopy i garść innych urządzeń.W środę 22 marca Komisja Europejska ogłosiła swoją nową propozycję, która może znacząco utrudnić życie producentom elektroniki użytkowej. Politycy z krajów Wspólnoty chcą zmusić korporacje produkujące smartfony, ale również tablety i laptopy do oferowania części zamiennych do swoich produktów przez kilka lat od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży.Wbrew temu co twierdzą niektóre media, okres wsparcia nie ma być identyczny dla każdego z rodzajów urządzeń. Wystarczy wczytać się w postulaty europolityków. Przykładowo, dla smartfonów proponuje się(dla co najmniej 15 kluczowych komponentów), ale już dla pralek - dziesięć lat. Ma to sens, jeśli weźmie się pod uwagę realny okres użytkowania smartfona, który przez 5 lat może mieć nawet kilku właścicieli. Urządzenia większe na ogół nabywa się na ich "dożywocie", więc wydłużenie okresu wsparcia w ich przypadku jest jak najbardziej rozsądne.Jak twierdzi Financial Times, wydłużenie cyklu życia smartfonów lub tabletów o zaledwie pięć lat stanowi ekwiwalent usunięcia z drógJeśli inicjatywa zostanie przyjęta, powstaną nowe etykiety energetyczne dla telefonów i tabletów – podobne do tych, które obowiązują w całej UE w odniesieniu do telewizorów i wielu innych artykułów gospodarstwa domowego. Etykiety wskazywałyby oczekiwaną żywotność baterii, zawierały szczegółowe informacje na temat ochrony przed wodą i kurzem oraz oceniały odporność urządzenia na upadki i zarysowania.Producenci, którzy nie mogą (lub nie chcą) zapewniać dostępności zamiennych baterii przez pięć lat, będą musieli zamiast tego poddać urządzenia testom wytrzymałości baterii w smartfonach, które zagwarantują, że te utrzymająpo 1000 pełnych cyklach ładowania. Sprzedawcy będą musieli również zapewnić, że aktualizacje oprogramowania nigdy nie wpłyną negatywnie na żywotność baterii.Producenci OEM będą musieli informować konsumentów o tym, które produkty są zobowiązani wspierać od strony dostępności podzespołów i przez jaki czas. Przepis dotyczący napraw pogwarancyjnych przewiduje również utworzenie internetowej „platformy kojarzenia napraw” dla konsumentów w UE i wzywa do stworzenia europejskiego standardu naprawczego, za sprawą którego konsumenci szybko odnajdą podmioty świadczące usługi najwyższej jakości.- powiedział Frans Timmermans, wiceprezes Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest uczynienie całej Unii Europejskiej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.Źródło: Europa.eu , FT