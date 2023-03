Młodzi bez dostępu do hulajnóg. To nowy pomysł UE

Młodzieży się to z pewnością nie spodoba.



Wiele wskazuje na to, że już wkrótce w krajach członkowskich Unii Europejskiej zostanie ustandaryzowane prawo dotyczące hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO). Zmiany są pomysłem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która pragnie zaostrzenia przepisów związanych z tymi pojazdami. Niektóre z postulatów obowiązują już w Polsce na mocy nowelizacji przepisów z 2021 roku. Inne są natomiast zupełnie nowe. Młodzież może poczuć się dotknięta pomysłem wykluczenia jej z możliwości korzystania z niektórych UTO, w tym właśnie hulajnóg zasilanych prądem.



Hulajnogi elektryczne nie dla młodzieży, w obowiązkowym kasku

Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z hulajnóg elektrycznych i innych UTO rośnie też liczba groźnych wypadków z udziałem tychże. W wielu krajach Wspólnoty wypadki powodowane przez osoby jeżdżące na hulajnogach idą w tysiące, wzrasta też liczba ofiar śmiertelnych tych wypadków. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu wraz z Brytyjską Parlamentarną Radą Doradczą ds. Bezpieczeństwa Transportu opracowała 36-stronnictowych raport, mający na celu standaryzację prawa dotyczącego e-hulajnóg.



ETSC chce przede wszystkim wprowadzenia fabrycznego limitu prędkości na poziomie 20 km/h i ograniczenia mocy silników do 250 W. Limit prędkości na tym poziomie obowiązuje już w Polsce, a wiele krajów Unii Europejskiej wprowadziło limit na nieco wyższym poziomie 25 km/h. Jedynym krajem bez limitów są Węgry. Jeśli chodzi o moc, kilka krajów wprowadziło bardzo różniące się od siebie ograniczenia - od 250 W w Szwecji i Irlandii po aż 1000 W w Czechach, Estonii, Finlandii i Litwie. Bardziej kontrowersyjny postulat dotyczy minimalnego wieku użytkownika e-hulajnogi.



Według ETSC należy wymagać, aby minimalny wiek do korzystania z hulajnogi elektrycznej wynosił 16 lat lub był równoznaczny z wiekiem uprawniającym do starania się o uprawnienia na motorower. Ponadto, użytkownicy e-hulajnóg mają nosić kaski, co wydaje się akurat dobrym pomysłem. Kolejna nowela prawa miałaby dotyczyć zakazu modyfikacji osiągów hulajnogi.



Hulajnogi miałyby mieć światła, kierunkowskazy, sygnały dźwiękowe oraz niezależne hamulce z przodu i z tyłu. Koła mają mieć minimalną średnicę aż 30,5 centymetrów, a hulajnogi mają zniknąć z chodników. Postuluje się też zakaz jazdy hulajnogą w dwie osoby.



Niektórzy twierdzą, że powinno się żądać od kierujących UTO oraz rowerami ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. ETSC tego jednak nie proponuje.



To tylko wytyczne, ale...

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu nie stanowi prawa, jednakże od lat współpracuje ściśle z organami Unii Europejskiej. Różne regulacje dotyczące poruszanych kwestii już teraz działają w różnych krajach wspólnoty i ich standaryzacja może być dobrym pomysłem z punktu widzenia producentów UTO, którzy nie musieliby dostosowywać pojazdów do każdego z rynków z osobna.



Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w Polsce

Na obecnym gruncie prawnym w Polsce osoby powyżej 18. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych bez uprawnień. Osoby w wieku 10-18 lat muszę dysponować kartą rowerową lub prawem jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się po drogach. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie dziecko do 10. roku życia może poruszać się na hulajnodze elektrycznej pod opieką osoby dorosłej.



