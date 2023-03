Młodzi pracownicy nie ogarniają drukarek, skanerów i komputerów stacjonarnych

Niewiele potrafią w tej kwestii.

Młodzież oraz osoby pełnoletnie, dopiero wchodzące na rynek pracy, mają poważne problemy z obsługiwaniem urządzeń innych niż smartfony i tablety. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez The Guardian. Mowa o przedstawicielach tak zwanej, czyli osób urodzonych w latach 1995 - 2012. Niektórzy internauci podśmiewają się, że jak widać pokolenie określane mianem "generacji multitasking" radzi sobie co najwyżej z wielozadaniowością polegającą na przełączaniu się pomiędzy aplikacjami.Mówiąc o wykluczeniu cyfrowym wspomina się przede wszystkim o osobach najstarszych. Tymczasem pojęcie wykluczenia cyfrowego nierzadko obejmuje również młodzież i osoby w kwiecie wieku. Jak bowiem inaczej zapatrywać się na omawiany raport? Popularny obraz młodych ludzi przedstawiających ich jako cyfrowych ekspertów obeznanych z technologią to wąski stereotyp.Według ankiety przeprowadzonej wśród dorosłych w wieku od 18 do 26 lat przez firmę Dell ponad 1/3 Pokolenia Z uważa, że edukacja szkolna nie zapewniła im umiejętności technicznych potrzebnych do planowanej kariery zawodowej.otrzymało albo bardzo podstawowe szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych, albo żadne. Jeżeli uczęszczacie lub uczęszczaliście na lekcji informatyki w polskiej szkole, zapewne wiecie na czym polega problem.- mówi w rozmowie z The Guardian Garrett Bemiller, wyjaśniając, że po raz pierwszy użył kserokopiarki właśnie swoim nowojorskim biurze. To akurat nikogo nie powinno dziwić, choć urządzenia wielofunkcyjne są przecież obecne również w domach.- tłumaczy swoją nieporadność Bemiller.Okazuje się, że nie można założyć tego, iż pokolenie dorastające korzystając z aplikacji na telefonach i laptopów, nie będzie wiedzieć tego, jak używać skanera, drukarki lub komputera stacjonarnego w biurze. Nawet rzeczy takjak odnalezienie przycisku zasilania na monitorze okazują się czasem przeszkodą nie do przejścia.To kolejny problem, którego przyczyny dopatruje się w niszczących umysły mediach społecznościowych. Aplikacje takie jak Instagram TikTok są tak łatwe w użyciu, że młodzi ludzie oczekują, że wszystko inne też będzie proste. Kiedy tak nie jest, natychmiast poddają się i nie próbują sięgać po takie rozwiązanie.Pamiętacie wpis sprzed półtora roku, w którym informowaliśmy o tym, że studenci kierunków ścisłych nie rozróżniają plików od folderów ? Jak podawał swego czasu pracujący ze studentami redaktor PC Gamera, uczniowie szkół wyższych nie znają nawet elementarnych skrótów klawiszowych ułatwiających pracę na komputerze. Jakby co, podrzucam poradniki:Pomimo powyższego oprogramowanie jest i tak dość mocną stroną Generacji Z. Jak wskazuje się w raporcie, młodzi pracownicy stosunkowo szybko adaptują się do korzystania z oprogramowania, którego wcześniej nie używali.- pociesza Steve Bench w wypowiedzi dla The Guardian.Źródło: The Guardian , PC Gamer, zdj. tyt. Canva Pro