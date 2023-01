Tak wygląda przyszłość VR i AR. Kompaktowy zestaw HTC Vive XR Elite

Gogle VR i AR nowej generacji, HTC z Vive XR Elite wyznacza nowe standardy dla branży

Testując w 2022 roku autonomiczny zestaw, byłem przekonany, że mniej więcej tak powinna wyglądać ścieżka rozwoju zestawów wirtualnej rzeczywistości. Flow ma wielką przewagę nad konkurencją w postaci naprawdę niewielkiej wagi i wymiarów. To faktycznie coś na kształt dużych okularów (a może trochę bardziej gogli narciarskich), a nie dużego headsetu pokroju stacjonarnych wyższych modeli jak chociażby również recenzowany przeze mnie. Brakowało jednak możliwości podłączenia do PC, zaawansowanych kontrolerów ruchowych czy lepszego obrazu o jeszcze większej rozdzielczości i szerszym polu widzenia. Innymi słowy możliwości HTC Vive Pro 2 w obudowie HTC Vive Flow. Byłem pewien, że rozwój gogli VR powinien iść w kierunku połączenie tych dwóch światów.Dużym krokiem w tym temacie jest zestaw HTC Vive XR Elite. Co ciekawe pomyślano go nie tylko jako sprzęt do rzeczywistości wirtualnej, ale też rzeczywistości rozszerzonej dzięki implementacji kolorowej kamery i innym dodatkom. Producent podkreśla, że bardzo dobrze sprawdzi się w byciu narzędziem do gier i szeroko rozumianej rozrywki czy nawet fitnessu, ale też w biznesie, szkoleniach i podniesienia produktywności (np. korzystanie z wirtualnych dużych monitorów i normalnej fizycznej klawiatury z myszką). Tym bardziej, że poza kontrolerami znanymi z zaawansowanych zestawów VR, urządzenie potrafi śledzić ruchy dłoni i wszystkich placów.